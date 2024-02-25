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Флеболог пояснив, звідки у жінок непомітно зʼявляються синці

Звідки у жінок непомітно зʼявляються синці (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Дуже часто ми можемо помітити, що, наприклад, на ногах чи руках з’являються синці, але звідки вони - питання риторичне. Ця часта проблема переслідує чомусь жінок. Але лікар точно знає, чому так відбувається.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю з флебологом Олексієм Скринником на YouTube-каналі "Здорова розмова".

Звідки у дівчат непомітно зʼявляються синці

Доволі часто молодих дівчат турбує поява синців невідомого походження. Буває так, що прокидаєшся зранку і бачиш на стегні або на нозі синці, хоча не було фізичного приводу для цього, адже не було, наприклад, тренування. 

Тому синці для багатьох жінок - це загадка, так, вони швидко сходять і можуть навіть не боліти, про їхнє походження залишається невідомим. Цікаво те, що ця проблема зустрічається у кожної другої дівчини. 

За словами лікаря, це питання часто турбує як молодих дівчат, так і жінок більш старшого віку. І причин може бути кілька.

Першою причиною слугує приймання якихось препаратів, найчастіше, це контрацептиви. І там навіть в інструкцій сказано, що може бути поява синців, як побічна реакція на приймання препарату. 

Звідки у жінок непомітно зʼявляються синці (фото: Freepik)

"Тому, якщо ви довго щось приймаєте і у вас з’являються по тілу синці, ви повинні вказувати, що ви приймаєте, коли йдете до флеболога або до сімейного лікаря. Як довго, яку дозу, щоб потім прочитати в інструкції чи є такі побічні дії", - розповідає флеболог

Також Олексій зауважив, що буває й таке, що не лише приймання гормонів впливає на появу синців, а ще й такі препарати, які розріджують кров. 

"Наприклад, людині було призначено такі препарати після операції й це також може спровокувати появу синців на тілі", - каже лікар.

 

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