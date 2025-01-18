FIЇNKA про виховання дітей в умовах війни: Коли вилазить російський контент, син біжить та кричить "Мамо, м*скалі"

"Ми зараз живемо в такий час, що у дітей таких сильних заборон нема... Просто хочу, щоб він виріс порядною, доброю людиною, з добрим ставленням до інших. Ми його вчимо такому принципу: як ти будеш відноситись до людей, так і люди до тебе, але вмій себе відстояти", - розповіла FIЇNKA.

Співачка також розповіла, що стежить за тим, що саме може побачити в інтернеті її син. Вона зазначила, що навіть чути не хоче відмовки батьків, які кажуть, що їхні діти дивляться російський контент, який іноді "вилазить" в рекомендаціях на YouTube та в соцмережах.

FIЇNKA з сином та чоловіком (фото надане співачкою)

"Якщо дивиться на телевізорі якісь мультики, то дійсно буває, вилазить московський контент. Вже якось на законодавчому рівні з цим щось треба робити насправді, це жах. Але син мене кличе й кричить на всю хату: "Мамо, м*скалі!". І це легко робиться, це все виховання", - пояснила Ірина.

"Коли мені кажуть, що діти самі собі вмикають російське… Ну ви ж якось додумалися пояснити, якщо стоїть на столі те, що дитині не можна, ну наприклад коньяк. Ви ж донесли, що малеча його не бере? Так само з російським контентом. Просто поясніть і все", - додала вона.

За словами FIЇNKA, подібні ситуації вирішуються дуже просто. Потрібно лише говорити з дітьми та все їм пояснювати.

"І коли він в садочку тікає під час тривоги в укриття, він же ж розуміє, чого він туди тікає. Він розуміє, що зараз в Україні відбувається, хоча й він маленький", - додала співачка.