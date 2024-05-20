Фітнес-тренерка з "СуперМами" назвала продукти, які ніколи не купить, аби не нашкодити здоров'ю

Фітнес-тренерка Катя Жесть, яка брала участь у шоу "СуперМама" та активно веде соцмережі, поділилася порадою. Вона назвала 4 продукти, які ніколи не купить, аби не нашкодити здоров'ю та фігурі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким Катя поділилася в Instagram .

Які продукти не слід вживати

Тренерка розповіла, що її "чорний список" складається з 4 продуктів. І вона не купує їх для себе, адже піклується не тільки про фігуру, а ще й про здоров'я.

Чипси

За словами Каті, цей продукт точно не вийде назвати корисним.

"Абсолютно синтетичний продукт. Якщо ми говоримо про Pringles, Lays та інші подібні марки, ми не говоримо про чипси натурального походження, коли я нарізала собі яблучка і висушила їх. Точно ні", - наголосила Жесть.

Чому чипси шкідливі (ілюстрація: pixabay.com)

Солодка вода

Це стосується не тільки напоїв без газу. Учасниця "СуперМами" взагалі не радить пити солодку "водичку".

"Будь-яка, включно з Coca-Cola Zero і будь-який газований напій, який має дуже солодкий смак", - зазначила тренерка.

Чому кола без цукру шкідлива (ілюстрація: freepik.com)

Продукти з довготривалим терміном зберігання

До цієї категорії входить усе, що роками може не псуватися. Такі продукти точно не виділяються корисними інгредієнтами.

"Це і шоколадки, і цукерки, які ви можете купити в супермаркеті. Будь ласка, читайте етикетки, а саме склад", - заявила Жесть.

Які продукти шкодять фігурі (ілюстрація: freepik.com)

Соуси промислового приготування

Тренерка зазначає, що кетчупи та майонези можна вживати, але якщо ви їх приготували самостійно.

"Якщо й приготувала майонез сама - кльово, якщо я зробила кетчуп сама - кльово, якщо використовувала натуральні інгредієнти, спеції, прянощі - кльово. Але якщо цей продукт може валятися на складі 3,2 або 5 років, це не той продукт, який дасть мені енергію та здоров'я", - резюмувала Катя.