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Фітнес-тренер розвінчав міфи про роздільне харчування

Чому харчуватися роздільно не найкраща ідея (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Сучасні тенденції впливають на наш спосіб життя та харчування в тому числі. Так, одним із трендів є роздільне харчування.

Чи справді цей стиль харчування корисний для організму людини - читайте детально в матеріалі Styler.

Що таке роздільне харчування?

Це концепція харчування, в якій білки, жири та вуглеводи споживають окремо, під час різних прийомів їжі. Система "роздільного харчування" дуже схожа на "харчування за групами крові".

Так, наприклад, у роздільному харчуванні не радять їсти курячу котлету із картопляним пюре, адже це білки та вуглеводи, які необхідно розділити. Такі продукти називають "несумісними".

Існує переконання, що вживання "несумісних" продуктів призводить до бродіння в ШКТ, гниття їжі, підвищення газоутворювання, інтоксикації організму та інших метаболічних порушень.

Чи справді роздільне харчування корисне?

Фтнес-тренер Віктор Мандзяк на своїй сторінці у Facebook пояснює, у чому абсурдність такої системи харчування.

По-перше, більшість продуктів вже містять в собі і білки, і вуглеводи. Хліб, рис, гречка, горіхи, сир, молоко - це білково-вуглеводні продукти. Споживаючи ці продукти, хай навіть окремо від інших харчів, ви все одно не зможете розділити білки та вуглеводи.

По-друге, у дванадцятипалу кишку одночасно "виливається" жовч і ферменти підшлункової залози для того, щоб одночасно розщепити білки, жири та вуглеводи до менших частинок.

До того ж попри всю "роздільність" підшлункова залоза виробляє і відправляє в кишківник ензими, які розщеплюють і білки, і ферменти, що впливають на вуглеводи, пише фахівець.

Тобто процеси травлення та засвоєння абсолютно взаємопов'язані, і тому розділяти продукти одне від одного не несе ніякого сенсу.

"Наш шлунково-кишковий тракт - конвеєр довжиною 6-7 метрів. Це ідеальний механізм створений природою, механізм, який вдосконалювався і слугував мільйони років нашим філогенетичним предкам, як тепер слугує нам. Він перетравлював їжу ще задовго до того, як сучасна людина назвала певну сполуку білком, а іншу - вуглеводом. Наш організм мудріший за нас і інколи йому варто більше довіряти, ніж різним "гуру" нутрицевтики", - пояснює фітнес-тренер.

Раніше лікарі повідомили, чи треба дітям приймати вітаміни.

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