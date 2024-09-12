Фітнес-тренер розповіла, що допоможе схуднути та підтягнути тіло всього за три місяці

Багато людей худнуть та намагаються підтягнути своє тіло. Фітнес-тренер розповіла, що досягнути значних результатів можна всього за три місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку фітнес-експерта Ізабель Морріс.
За її словами, люди можуть доволі швидко підтягнути своє тіло, при цьому не обмежуючи себе в їжі постійно.
До того ж варто це все робити в правильному настрої та бути мотивованим.
Одним із перших кроків до збереження мотивації під час схуднення є встановлення досяжних реалістичних цілей.
Нереалістичні очікування можуть призвести до розчарування та зниження мотивації. Ставлячи цілі щодо зниження ваги, враховуйте наступне:
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