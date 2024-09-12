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Фітнес-тренер розповіла, що допоможе схуднути та підтягнути тіло всього за три місяці

Як схуднути за три місяці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей худнуть та намагаються підтягнути своє тіло. Фітнес-тренер розповіла, що досягнути значних результатів можна всього за три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку фітнес-експерта Ізабель Морріс.

Як підтягнути тіло та схуднути

За її словами, люди можуть доволі швидко підтягнути своє тіло, при цьому не обмежуючи себе в їжі постійно. 

 До того ж варто це все робити в правильному настрої та бути мотивованим.

Одним із перших кроків до збереження мотивації під час схуднення є встановлення досяжних реалістичних цілей.

Нереалістичні очікування можуть призвести до розчарування та зниження мотивації. Ставлячи цілі щодо зниження ваги, враховуйте наступне:

  • будьте конкретними. Замість того, щоб прагнути до розпливчастої мети, як-от "схуднути", поставте чітку мету в кілограмах
  • ставте короткострокові та довгострокові цілі. Короткострокові цілі допоможуть вам залишатися зосередженими та мотивованими, тоді як довгострокові цілі дадуть ширшу картину вашого прогресу та загального шляху до втрати ваги
  • зробіть свої цілі вимірюваними: відстежуйте свій прогрес за допомогою конкретних цифр, наприклад втрачених кілограмів 
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