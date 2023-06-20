Фітнес-тренер поділився надійним лайфхаком, як не бути весь час голодним під час схуднення

У чому весь секрет?

Експерт каже, що відповідь очевидна: почуття насиченості людині дає їжа. Відповідно якщо після сніданку, обіду чи вечері ви все одно почуваєтеся голодними, вам не вистачає цієї порції для насичення.

На постійне почуття голоду можуть також впливати супутні фактори: висока щільність енергії в продуктах, мало фізичної активності, брак повноцінного сну, надмірний дефіцит калорій тощо.

"Але часто проблема в банальному "нудно": коли ми наповнюємо шлунок, щоб заповнити екзистенційну пустоту. І тут нам в пригоді стане принцип домінанти, сформований Ухтомським ще в допотопному 1923 році", - пише тренер.

Як діє принцип домінанти

Домінанта - це стійкий осередок підвищеної збудливості нервових центрів, при якому порушення, які надходять в центр, служать посиленню збудження в осередку, тоді як в решті частини нервової системи широко спостерігаються явища гальмування.

Простіше кажучи, коли з'являється якась важлива та цікава справа, всі інші бажання пригнічуються.

Уявімо побутову ситуацію: ви вже кілька днів сидите на дієті, проте спокою вам не дає шматок торта в холодильнику. Одного вечора ви вирішуєте його з'їсти, і коли виходите на кухню бачите кота поряд із розбитим вазоном.

У такому разі думки про торт залишаються десь позаду, тому що в мозку та нервової системи з'явилася нова задача - прибрати кухню та насварити кота, наприклад.

Тому, пише Мандзяк, для того, щоб не відчувати тотального голоду на схудненні, займайтеся цікавими чи важливими для вас справами. Це не дасть постійно концентруватися на їжі.

Водночас не забувайте робити свої прийоми їжі повноцінними та різноманітними, щоб не відчувати голод не лише на емоційному, а й на фізичному рівні.