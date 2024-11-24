Фінансове насильство - вид психологічного аб'юзу. Як зрозуміти, що ви у пастці?

Що таке фінансове насильство?

Фінансове насильство - різновид психологічного аб’юзу, коли одна людина контролює або обмежує доступ іншої людини до фінансів з метою її підкорення.

Подібний тип насильства можна побачити не лише у стосунках між партнерами, а й на роботі. Для керівників-аб’юзерів гроші - це теж інструмент маніпуляцій та залякування.

“Подібні дії не вважаються чимось кримінальним, але їх точно можна схарактеризувати як насильство, адже вони впливають на фінансову незалежність, безпеку та можливості особи, яка страждає від економічного аб’юзу", - наголошує Єлена Шепель.

Вона додає, що у більшості випадків фінансовими насильниками виступають чоловіки. Але жінки теж не гребують використовувати цей метод контролю над партнером.

Причому іноді вдаються до фінансового тиску, навіть не усвідомлюючи що це типове насильство.

Коли аб’юзер чоловік

Контроль фінансів. Партнер повністю контролює фінансові ресурси, обмежує доступ до грошей та банківських рахунків: жінка може навіть не знати, яка сума лежить у банку.

Також насильник керує витратами партнера і змушує його звітувати за кожну гривню. Причому мова йде не про витрачання грошей на забаганки, а про базові потреби на рівні виживання - купівлю ліків або продуктів, оплату комуналки.

Обмеження доступу до роботи чи освіти. Випадки, коли партнер забороняє жінці здобувати освіту, досить рідкісні в Україні. А от заборона працювати - розповсюджене явище, яке проявляється у перешкоджанні пошуку роботи чи розвитку кар’єри.

Обмеження може бути у жорсткій формі, а може подаватись м’яко та завуальовано. Жорстка форма, це коли чоловік безапеляційно забороняє дружині працювати.

"Про м’яку форму аб’юзу мені розповіла одна з клієнток. Колишній чоловік сказав їй: “Порівняно з моїми доходами, твоя бізнес-діяльність - це мізер. Нащо тобі витрачати час? Сиди вдома й живи у своє задоволення. Я буду тебе забезпечувати”. Спершу це виглядало як турбота, а за декілька місяців стало очевидним, що гроші перетворились на інструмент впливу", - розповіла експертка.

Також насильник може використовувати працю партнера й нічого за неї не платити, називаючи це внеском у розвиток спільного бізнесу.

Залучення партнера до боргів без згоди. Іноді насильники беруть на ім’я партнера кредити чи позики. В одних випадках просять щось підписати, в інших - роблять це без відома та згоди партнера.

Це призводить до погіршення фінансового стану людини, яку кривдять. Погіршується її кредитна історія. Окрема тема - психологічний стан жертви. Дізнатись, що хтось без твого відома взяв на твоє ім’я кредит - це гарантований стрес.

Неправомірне використання спільного майна. Аб’юзер змушує партнера дати згоду на продаж спільного майна, або взагалі продає його тишком-нишком.

Отримані від продажу гроші використовує на власні потреби. Часом це стосується й сімейного бюджету - насильник розтринькує гроші на розваги та покупки без згоди партнера.

Шантаж. Це неприхований аб’юз, відверта й прямолінійна історія. Жінці погрожують зменшити матеріальну підтримку, або взагалі залишити без грошей, якщо вона не буде поводитись так, як того хоче кривдник.

Затримка чи несплата аліментів. Після завершення шлюбу чоловіки-аб’юзери часто використовують аліменти, як єдиний засіб тиску. Можуть затримувати виплату, або взагалі її не виплачувати, бо це єдиний спосіб маніпуляції, який у них залишився.

Ігнорування внеску одного із партнерів у сімейний бюджет. Чоловік відверто принижує розмір зарплатні, який отримує жінка. Співвідносить незначний внесок дружини у спільний сімейний бюджет з тією сумою, яку вносить сам. Вважає, якщо внесок дружини менший - то й важливі рішення має приймати лише він.

Коли аб’юзер жінка

Вимагання подарунків або фінансової підтримки. Проявляється в жорсткій прямолінійній версії, або в м’якій, хитрій чи улесливій. Незалежно від форми - це тиск на партнера, щоб змусити його витрачати гроші на подарунки чи матеріальну підтримку.

Жінка також може регулярно просити чоловіка дати гроші в борг, хоча обоє знають, що боржниця не збирається їх віддавати.

Залучення дітей у фінансовий тиск. Часом дітей використовують для того, щоб натиснути на партнера.

Дітей можуть залучати напряму, попросивши їх сказати татові, що їм потрібні гроші на щось важливе. Насправді ж гроші потрібні мамі. Або це може бути розмова між батьками, без залучення самої дитини в переговорний процес.

Використання для фінансового контролю юридичних механізмів. Щоб залякати партнера, утримати його чи схилити до певних фінансових дій, жінки часто використовують погрози судом, розлученням або іншими юридичними заходами.

Для маніпуляцій також може використовуватися компромат на чоловіка, або інформація, яку він не хоче озвучувати на широкий загал.

Як боротися з фінансовим насильством?

Для початку потрібно усвідомити, що контроль над вашими грошима без вашої згоди або заборона працювати - це типове насильство. Людині, яка потрапила під вплив аб’юзера, непросто виплутатись з деструктивних стосунків.

Наважитись зробити перший крок до свободи допоможе підтримка спеціалістів - психологів, фінансових консультантів чи юристів. Якщо ж ви не збираєтесь припиняти стосунки - відкрийте таємний рахунок, на якому можете накопичувати кошти.

Фінансова подушка безпеки - це незалежність від грошей партнера та його настроїв. А ще - свобода у прийнятті рішень.