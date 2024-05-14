Економічна тиранія: що таке фінансове насильство і як його розпізнати

Що таке фінансове насильство

Фінансове або ж економічне насильство - це одна з форм домашнього насильства. Такий вид насилля характеризується повним контролем бюджету родини, обмеженням доступу до фінансів або відсторонення жертви від прийняття будь-яких фінансових рішень.

Економічне насилля можна вважати й тактикою для посилення контролю кривдника над постраждалими.Адже через те, що жертви залишаються без фінансових можливостей для існування, їм важко розірвати аб'юзивні стосунки.

Такий вид насилля може трапитися будь-коли з будь-ким незалежно від того, чи це лише початок стосунків, чи тривалий шлюб.

Ознаки фінансово насильства

До ознак економічного насильства належать:

Контроль доходів: моніторинг власних доходів жертви, заборона працювати або навчатися, вимога віддавати кривднику дохід, обмеження доступу до власних чи спільних доходів, гнів через будь-які витрати.

моніторинг власних доходів жертви, заборона працювати або навчатися, вимога віддавати кривднику дохід, обмеження доступу до власних чи спільних доходів, гнів через будь-які витрати. Створення боргів: примус до відповідальності за спільні борги, або примусове створення боргів на жертву.

примус до відповідальності за спільні борги, або примусове створення боргів на жертву. Фінансове зловживання: використання грошей як способу приниження або покарання - відмова у грошах на необхідне, псування майна, перешкоджання в доступі до майна, житла або їжі.

використання грошей як способу приниження або покарання - відмова у грошах на необхідне, псування майна, перешкоджання в доступі до майна, житла або їжі. Шантажування: загрози позбавлення економічної підтримки, примус до жебрацтва, проституції або крадіжок.

Наслідки для психіки від економічного насильства

Економічне насилля, як і інші види аб'юзу, має негативні наслідки для психіки, а саме:

погіршення самооцінки: постраждалі можуть відчувати розчарування у собі і власних силах без відсутності власних фінансів;

постраждалі можуть відчувати розчарування у собі і власних силах без відсутності власних фінансів; ізоляція від соціуму: жертва може бути обмеженою в спілкуванні або ж уникати контакту з родиною та друзями через почуття сорому;

жертва може бути обмеженою в спілкуванні або ж уникати контакту з родиною та друзями через почуття сорому; поява тривоги та розвиток депресії: постійний страх через фінансову нестабільність і супутній стрес сприяють виникненню розладів;

постійний страх через фінансову нестабільність і супутній стрес сприяють виникненню розладів; ПТСР: фінансове насильство через психологічний тиск може призвести до посттравматичного стресового розладу.

Допомога у разі економічного насильства

Для виходу з економічного насилля насамперед можна спробувати наступне.

Налагодити стосунки з оточенням: це допоможе уникнути соціальної ізоляції. Проте важливо, щоб коло спілкування було незалежне від кривдника.

Відновити свої фінансові накопичення: намагайтесь заощадити, зберігаючи кошти на окремому рахунку або у близького друга. В критичному випадку можна позичити невелику суму, яку ви зможете згодом повернути, у друзів чи родичів.

Знайти спосіб заробітку: можна спробувати знайти роботу віддалено, якщо є заборона працювати. Це допоможе мати свої кошти. У разі втрати кваліфікації можна спробувати такий варіант, як навчальні курси.

Зробити копії документів та мати оригінали: надалі це знадобиться при зверненні за правовою допомогою.

Проте, якщо немає впевненості в тому, що ви зможете розв'язати самостійно ситуацію, не нехтуйте допомогою.

Наприклад, ви можете зателефонувати на національну гарячу лінію з попередження домашньому насильству за номером 116-123 та 0-800-500-335 або ж на урядову гарячу лінію за номером 15-47.

Крім того, можна звернутися до шелтерів або кризових центрів, де можна отримати речі першої потреби, психологічну та правову допомогу.