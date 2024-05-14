Економічна тиранія: що таке фінансове насильство і як його розпізнати

Насильство - це протиправні дії однієї людини проти іншої, з застосуванням сили, погроз та тиску. Попри стереотипи, насилля буває не лише фізичне - а й сексуальне, психологічне і навіть економічне, або ж фінансове.
Про ознаки фінансового насилля і його шкоду для психологічного здоров'я розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Telegram-канал "Психологічна підтримка", сайт "Розірви коло".
Фінансове або ж економічне насильство - це одна з форм домашнього насильства. Такий вид насилля характеризується повним контролем бюджету родини, обмеженням доступу до фінансів або відсторонення жертви від прийняття будь-яких фінансових рішень.
Економічне насилля можна вважати й тактикою для посилення контролю кривдника над постраждалими.Адже через те, що жертви залишаються без фінансових можливостей для існування, їм важко розірвати аб'юзивні стосунки.
Такий вид насилля може трапитися будь-коли з будь-ким незалежно від того, чи це лише початок стосунків, чи тривалий шлюб.
Ознаки фінансово насильства
До ознак економічного насильства належать:
Економічне насилля, як і інші види аб'юзу, має негативні наслідки для психіки, а саме:
Для виходу з економічного насилля насамперед можна спробувати наступне.
Проте, якщо немає впевненості в тому, що ви зможете розв'язати самостійно ситуацію, не нехтуйте допомогою.
Наприклад, ви можете зателефонувати на національну гарячу лінію з попередження домашньому насильству за номером 116-123 та 0-800-500-335 або ж на урядову гарячу лінію за номером 15-47.
Крім того, можна звернутися до шелтерів або кризових центрів, де можна отримати речі першої потреби, психологічну та правову допомогу.
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