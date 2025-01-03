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Фіналістка "Холостяка" зробила сміливу заяву про Терена та інтим на проекті

П'ятниця 03 січня 2025 12:16
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Фіналістка "Холостяка" зробила сміливу заяву про Терена та інтим на проекті Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)
Автор: Поліна Іваненко

Фіналістка "Холостяка-13" Анастасія Юзьвак поділилася невідомими подробицями про реаліті. Дівчина висловилася про те, чи був на шоу інтим, а також чи вважає вона рішення Олександра Терена щирим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Юзьвак.

Так, фіналістка вирішила відповісти на питання від фанів. І виявилося, що багатьох цікавила тема "Холостяка" та того, що могло залишитися поза камерами. У Юзьвак спитали, чи був на проекті секс. Вона відповіла прямо.

"Був, але не в мене. За час проекту в мене не було навіть на самозадоволення, 2 місяці аскези", - написала Анастасія.

Фіналістка &quot;Холостяка&quot; зробила сміливу заяву про Терена та інтим на проекті

Фіналістка "Холостяка" зробила відверту заяву про секс на проекті (скріншот)

Після цього юзери пригадали, що нещодавно Терен говорив про стосунки з дівчатами й зазначав, що сексу на проекті не було. Втім, Юзьвак відповіла на це з іронією.

"Знайшли, кому вірити", - написала вона.

Фіналістка &quot;Холостяка&quot; зробила сміливу заяву про Терена та інтим на проекті

Юзьвак висловилася про Терена (скріншот)

Окрім цього, дівчина зізналася, що вважає фінальне рішення Олександра нещирим. Він обрав не її, у фіналі обручку отримала Інна. На думку Анастасії, все мало склалося інакше.

Фіналістка &quot;Холостяка&quot; зробила сміливу заяву про Терена та інтим на проекті

Анастасія з "Холостяка" зробила заяву про Терена (скріншот)

Нині ж, як зазначила Юзьвак, вона не спілкується з головним героєм реаліті. Після проекту та фіналу їхні шляхи розійшлися.

Фіналістка &quot;Холостяка&quot; зробила сміливу заяву про Терена та інтим на проекті

Анастасія з "Холостяка" зізналася, чи спілкується з Тереном після проекту (скріншот)

До слова, раніше Терен здивував словами про фінал "Холостяка".

Окрім цього, переможниця "Холостяка" натякнула, які в неї стосунки з головним героєм реаліті.

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