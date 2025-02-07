Фіналіст Нацвідбору зробив відверту заяву про бронювання чоловіків-артистів

"Ні і ще раз ні. Ми такі ж люди, як і всі інші. Я думаю, мати якісь привілеї - це дурниці", - зазначив фіналіст Нацвідбору.

Зазначимо, що багато відомих людей вважають, що держава має зберегти цвіт нації - діячів творчості. І саме вони мають залишатися в тилу. На що соліст "ДК Енергетик" емоційно відповів.

"Чим, скажімо, людина, яка пече хліб на якомусь хлібозаводі, гірша за людину, яка пише пісню? Та нічим!" - вважає Марний.

"Я не знаю, тому що тут уже починається за Орвеллом, хтось кращий, хтось достойніший. Юридично, я думаю, це буде максимальна плутанина. Тому що як це вирішувати? Хто робить більший внесок чи ще щось... Ні, я проти такого, тому що це просто несправедливо", - наголосив музикант.

Що відомо про "ДК Енергетик"

"ДК Енергетик" - український музичний гурт, що грає в стилі постпанк.

Гурт був заснований на початку 2022 року Яковом Марним (вокал), Всеволодом Шутком (гітара) та Олександром "Фол" Фолянським (бас-гітара). До того, як створити "ДК Енергетик", вони вже грали в інших проєктах: Яків - у рок-групі "Марний", Всеволод - у MyInk, Фол - у My*17. Назва "ДК Енергетик" походить від однойменного палацу культури в місті Прип'ять, розташованому в Чорнобильській зоні відчуження.

У 2023 році гурт випустив два альбоми: "Юність" і "Шлях", а у 2024 році представив свій третій альбом "Завтра". Гурт став лауреатом музичної премії "Muzvar Awards 2024".

11 грудня 2024 року "ДК Енергетик" потрапив до довгого списку учасників національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 із піснею "Сіль".