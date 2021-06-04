Фильм Лозницы "Бабий Яр. Контекст" покажут в Украине к 80-летию трагедии при поддержке Мемориального центра Холокоста

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" был выполнен компанией ATOMS & VOID при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Фильм основан на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях трагедии.

По мнению режиссера фильма Сергея Лозницы, документальное воссоздание атмосферы времен немецкой оккупации является важным для повествования о событиях нашего прошлого, настоящего и будущего:

"Трагедия Бабьего Яра, так же как и другие преступления Холокоста, лишена аутентичной визуальной репрезентации - нацистская власть запрещала использовать фото и кинокамеры в местах массовых расстрелов. Архивные кадры, снятые в годы немецкой оккупации Украины, позволяют воссоздать исторический контекст трагических событий. Моя цель - погрузить зрителя в атмосферу времени", - отметил Лозница.

Украинская премьера ленты состоится за несколько месяцев, а именно в сентябре этого года при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в ходе торжеств и памятных мероприятий к 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру.

Напомним, "Бабий Яр. Контекст" - седьмой фильм Сергея Лозницы, который примет участие в официальной программе Каннского кинофестиваля.

Ранее в рамках фестиваля состоялись показы фильмов "Счастье мое", "В тумане", "Кроткая", "Портрет", "Майдан" и "Донбасс". Нынешняя премьера фильма Лозницы состоится в рамках специальной программы.

Как известно, недавно в Киеве стартовал проект "Соседи" для жителей районов Лукьяновка, Дорогожичи, Куреневка и Сырец от Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". В ходе проекта в июне и июле этого года состоятся многочисленные экскурсии, лекции и кинопоказы под открытым небом, направленные на развитие добрососедства.