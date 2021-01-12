Филарет продолжает обвинять ЛГБТ-сообщество в появлении коронавируса

Филарет по-прежнему считает, что коронавирус - это кара Божья за однополые браки и другие человеческие грехи. Кроме того, церковь выступает против закрытия храмов во время пандемии.

Он считает, что угроза заражения COVID-19 не страшна во время причастия и только у неверующих людей могут быть сомнения на этот счет. Об этом патриарх заявил в эфире 'Украина 24".

Также Филарет считает, что аборты - это грех, поскольку они нарушают одну из заповедей - "Не убей". При этом, что касается убийств во время военных действий, то он говорит, что это церковь грехом не считает, поскольку данные смерти во благо защиты родины.

Напомним, Филарет еще в марте 2020 года заявил, что коронавирус в мире стал распространяться из-за однополых браков. По его мнению, пандемия коронавируса на земле призвана очистить планету, как Бог сжег Содом и Гоморру.

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру", – сказал он.

Он также считает, что свершение церковных таинств не является средством распространения инфекции.

В сентябре прошлого года патриарх Филарет проходил лечение из-за того, что заболел коронавирусом. Священнослужителя госпитализировали в одну из киевских больниц.