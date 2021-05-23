Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском закончился трагедией: все детали ЧП

Что известно о погибшем и пострадавших

ЧП случилось рядом с селом Кульчиевцы неподалеку от кладбища около 21:45. На поиски пострадавших были направлены силы полиции, спасатели, медики.

Одного из выпавших с воздушного шара нашли прямо на кладбище. К сожалению, реанимационные мероприятия оказались безуспешными, и человек погиб. Ему было 53 года, он житель Прилук.

Остальные пятеро человек с травмами различной степени тяжести доставлены в местные медучреждения. Сообщается, что все они получили значительные повреждения.

Среди пострадавших - жена погибшего, 28-летний пилот шара из Киева, двое мужчин из Хмельницкого и один - житель Каменец-Подольского района.

Фото: Упавший воздушный шар под Каменец-Подольским (hm.npu.gov.ua)

В полиции открыли уголовное производство

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил воздушных полетов).

Расследование инцидента продолжается.

Фестиваль воздушных шаров проходил с 21 мая

Пострадавшие и погибший принимали участие в фестивале воздухоплавания "Кубок Подолья". Туда съехались 16 экипажей из Киева и Киевской области, Львова, Днепра и Каменец-Подольского.