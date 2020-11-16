Фермер издевается над селянами, которые "не так" проголосовали: немцы такое не делали!

В Немировском районе Винницкой области известный фермер Василий издевается над селянами, которые не отдали голос за его кандидата на местных выборах. Первой под горячую руку фермера попалась пенсионерка Мария. Она не скрывала симпатий к другому кандидату на выборах и проголосовала за него. Но потом сильно поплатилась за это.

Как сообщает "33 канал", 26 октября 67-летней женщине фермер отрубил воду. Теперь она вынуждена ходить с ведром по селу и просить воду.

"Немцы такого не делали! Потому что на следующий день после выборов приехал с трактором, выкопал яму и отрезал воду 67-летней Марии, которая не побоялась сказать о том, что отдала голос за другого кандидата. Это мы живем в независимой Украине или в селе при крепостном праве? - спрашивают жители Немировского района.

Крестьяне также рассказывают, что фермер выкупил сельсовет и открыл там свой ресторан. Также люди сообщают, что был случай, когда он заставил детей на озере съесть живых карасей. Объяснил это наказанием за вылов рыбы. Мол, это водоем не бесплатный, за рыбалку нужно платить.

Также местный "каратель" отобрал велосипед у мальчика и сам на нем ездил по селу. Дело в том, что ребенок нечаянно сломал несколько качанов кукурузы на поле, а фермер решил провести "воспитательную работу". Папа мальчика не осмелился защитить своего сына и вернуть велосипед.

Как мы ранее писали, в Винницкой области разыгралась нешуточная любовная драма. 30-летняя глава одной из ОТГ закрутила роман с местным фермером.