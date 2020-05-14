Феномен Израиля: врач объяснил, почему в стране такая низкая смертность от COVID-19

Пандемия коронавируса продолжает разгуливать по Украине и другим странам. В некоторых странах очень высокие показатели инфицированных и погибших, а в некоторых болезнь удалось удержать и замедлить распространение.

В Израиле сценарий пандемии очень схож с ситуацией в Украине. Там зарегистрировано около 16 с половиной тысяч инфицированных, из которых более 12 тысяч уже выздоровели, а скончались 264 пациента. Как в этой стране удалось победить коронавирус и какие методы врачей сработали, рассказал руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС Роман Гольдман в блоге на сайте "Гордон".

Роман Гольдман отметил, что низкая смертность от COVID-19 в Израиле только благодаря жесткому и быстрому карантину, а также тому, что система здравоохранения на время пандемии не была сильно перегружена. У каждого пациента было свое место в реанимации, и с каждым тяжело больным находилась целая бригада медиков.

"В Израиле одна из самых низких в мире смертностей от коронавируса. Врачи объясняют это не национальными и генетическими особенностями или чудесами израильской медицины. Не "койка", четыре ножки и матрас, а место – с подключенным кислородом, ИВЛ и прочими системами оборудования. Тех, кого подключали к ИВЛ, оставляли на нем до полной стабилизации состояния. Гораздо дольше, чем больные были на ИВЛ в других странах. Как такое возможно? Да очень просто – система здравоохранения Израиля не была перегружена. Хватило ресурсов для каждого", - объяснил Гольдман.

Он добавил, что в больницу забирали только тех, кому это было нужно по медицинским показаниям. За теми, кто находился дома, осуществляли постоянный медицинский контроль.

Единственное, что сработало в Израиле, по словам Гольдмана, это жесткий карантин, несмотря на возмущение населения.

"Единственная сработавшая модель – жесткий карантин, маски, дистанция, тотальный запрет на передвижение. Шведская модель, увы, не сработала – у них погибших больше, чем выздоровевших. Про белорусскую модель даже писать не хочется, нет цензурных слов. Те, кто опоздал – Россия, США – сейчас только проходят пик. Про "это обычный грипп" запомните только один факт – в Италии впервые со времен Второй мировой перед врачом стоял ужасный выбор: у тебя пять больных, все в тяжелом состоянии, а аппарат ИВЛ только один. Вот и выбирай, кого интубировать, – остальные с большой долей вероятности умрут", - рассказал врач.

Напомним, ранее мы писали о том, что уже 10 стран мира смогли победить пандемию коронавируса.