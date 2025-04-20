Названо ліки, які призводять до слабоумства: їх продають у кожній українській аптеці!

Він каже, що вживання таких заспокійливих ліків як Барбовал може бути навіть гірше, ніж антидепресанти.

"Сам по собі Барбовал - це препарат, який містить, крім спирту, ізовалеріанову кислоту і фенобарбітал. Це старий транквілізатор, який використовують в Америці при судомних синдромах під контролем лікаря", - пояснює він.

У випадку безконтрольного та тривалого прийому в людини може розвинутися залежність від засобу, порушення структури сну, так зване фенобарбіталове слабоумство - розвиток порушення пам'яті та концентрації. Крім того, відбувається інтоксикація серцево-судинної системи.

"Коли вам допомагає заспокоїтися Барбовал, вам буде допомагати й ходіння, і біг, і відпочинок тощо. Тобто це не той метод лікування, який входить до протоколів лікування порушення сну чи тривожних розладів", - наголошує нарколог.

Гідазепам - це також транквілізатор, бензодіазепіновий. Він не лікує ні тривожних розладів, ні депресивних розладів.

"Він лікує тимчасову тривогу. Тобто, коли ми з вами чуємо, наприклад, вибух, і вам страшно, паніка, можна за призначенням лікаря повживати Гідазепам 5-20 днів, щоб стабілізувати стан людини. Ми можемо призначити Гідазепам тимчасово, коли нема тривожного розладу чи депресії", - пояснює фахівець.

Але вживати такого роду заспокійливі для лікування не варто, оскільки воно не матиме жодного сенсу, додає Скрипник.

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