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Названо ліки, які призводять до слабоумства: їх продають у кожній українській аптеці!

Чому варто відмовитися від Барбовалу та Гідазепаму (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Заспокійливі ліки продаються в кожній аптеці, і часто українці купують їх, але використовують далеко не за призначенням. Ба більше - не всі ліки справді допомагають організму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів психіатр і лікар-нарколог Євген Скрипник.

Він каже, що вживання таких заспокійливих ліків як Барбовал може бути навіть гірше, ніж антидепресанти. 

"Сам по собі Барбовал - це препарат, який містить, крім спирту, ізовалеріанову кислоту і фенобарбітал. Це старий транквілізатор, який використовують в Америці при судомних синдромах під контролем лікаря", - пояснює він.

У випадку безконтрольного та тривалого прийому в людини може розвинутися залежність від засобу, порушення структури сну, так зване фенобарбіталове слабоумство - розвиток порушення пам'яті та концентрації. Крім того, відбувається інтоксикація серцево-судинної системи.

"Коли вам допомагає заспокоїтися Барбовал, вам буде допомагати й ходіння, і біг, і відпочинок тощо. Тобто це не той метод лікування, який входить до протоколів лікування порушення сну чи тривожних розладів", - наголошує нарколог.

Гідазепам - це також транквілізатор, бензодіазепіновий. Він не лікує ні тривожних розладів, ні депресивних розладів. 

"Він лікує тимчасову тривогу. Тобто, коли ми з вами чуємо, наприклад, вибух, і вам страшно, паніка, можна за призначенням лікаря повживати Гідазепам 5-20 днів, щоб стабілізувати стан людини. Ми можемо призначити Гідазепам тимчасово, коли нема тривожного розладу чи депресії", - пояснює фахівець.

Але вживати такого роду заспокійливі для лікування не варто, оскільки воно не матиме жодного сенсу, додає Скрипник.

 

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