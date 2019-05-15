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Грубая ошибка: эксперты назвали виновников трагедии в Шереметьево

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 11:28
Грубая ошибка: эксперты назвали виновников трагедии в Шереметьево
Катастрофа в Шереметьево - названы виновники пожара в самолете (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в самолете произошел из-за фатального маневра

Пожар в самолете в Шереметьево 5 мая, унес жизни 41 человека из 78, находящихся на борту. Эксперты назвали виновников трагической катастрофы Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщают росСМИ.

В результате проведенного расследования, выяснилось, что в самолет действительно ударила молния через 15 минут после взлета. Эксперты считают, что такая ситуация несомненно считается аварийной, однако она не требует немедленной посадки.

Самолет мог еще некоторое время находится в воздухе для того, чтобы приземлиться на ближайший приспособленный аэродром, или же выработать топливо над посадочной полосой. 

Грубая ошибка: эксперты назвали виновников трагедии в Шереметьево

Катастрофа в Шереметьево - названы виновники пожара в самолете (скрин видео: YouTube)

Однако пилоты попытались как можно быстрее посадить авиалайнер. Именно этот маневр эксперты назвали фатальным. Перед самым приземлением летчики резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета.

Дело в том, что при быстрой посадке передняя стойка шасси сжалась, подбросив самолет вверх, спровоцировав серию "подскоков" от взлетно-посадочной полосы. От ударов задние стойки шасси продавили топливные баки, и оставшееся в баках горючее спровоцировало возгорание самолета.

Грубая ошибка: эксперты назвали виновников трагедии в Шереметьево

Катастрофа в Шереметьево - названы виновники пожара в самолете (скрин видео: YouTube)

По мнению специалистов, именно ошибка пилотов спровоцировала пожар. Дело в том, что попытка посадки после первого "отскока" от посадочной полосы - это грубая ошибка. В такой ситуации необходимо прекращать посадку и начинать экстренный взлет.

Катастрофа в Шереметьево - названы виновники пожара в самолете (видео: YouTube)

Ранее сообщалось, что в РФ произошло сразу два чрезвычайных происшествия с "Суперджетом" в течение одной ночи.

Также мы писали о том, что одна из пассажирок погибла в хвосте самолета, пытаясь спасти детей.

К слову, в Шереметьево погиб предатель Украины, внесенный в базу "Миротворца".

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