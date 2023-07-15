Фатальні помилки під час сексу, через які партнер може втекти

Дивитись на годинник, в телефон, телевізор...

Якщо вам нецікаво, то вдягайтеся і йдіть. Так ви принаймні будете чесними і перед собою, і перед партнером.

Під час сексу треба думати про секс, відчувати один одного, і займатися процесом. Інакше партнер може подумати, що ви ніяк не дочекаєтеся завершення.

Тож варто прибрати зі спальні телевізор, вимкнути звук на телефоні і присвятити себе людині, яка зараз з вами. Інакше ви можете не на жарт образити партнера. Якщо ви у стосунках недавно, це може бути ваш останній секс.

Говорити про щось, крім сексу

Навіть якщо "ліві" думки відвідують голову, не варто їх озвучувати коханій людині. Це демонструє нудьгу та неважливість процесу.

Говоріть, що би ви хотіли зробити з партнером, як би ви хотіли зайнятися сексом наступного разу чи пригадуйте кращий досвід, пережитий з цим чоловіком (жінкою).

А про негодованого кота, недоварений борщ, незакінчену роботу, невідремонтоване авто, незроблені уроки дітям думати треба вже після того, як ви обидва скінчите.

Відсутність гігієни перед оральними ласками

Дуже неприємно відчувати брудні статеві органи. Це здатне знищити усі бажання назавжди.

Буває так, що це трапляється спонтанно, тому варто підтримувати інтимну гігієну постійно. Або ж пожертвувати спонтанністю, сказавши партнерові, що вам треба "освіжитися". Це звісно може збити настрій, але все ж краще, ніж відсутність свіжості в інтимних місцях.

Звісно є багато інших випадків, коли можна "налажати" в сексі, але три описані ситуації вище вважаються найчастішими, які трапляються в реальному житті.