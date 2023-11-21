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Фатальне падіння. Фанатка Роббі Вільямса померла після його концерту

Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)
Автор: Іванна Пашкевич

Померла жінка, яка отримала серйозні травми під час концерту британського співака Роббі Вільямса у Сіднеї минулого тижня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання The Guardian.

Ще одна смерть на концерті

Представник медичного закладу Святого Вінсента у Сіднеї підтвердив, що 70-річна жінка пішла з життя у понеділок після нещасного випадку, що стався у четвер увечері на стадіоні Allianz у Мур-парку.

Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Постраждалу доставили у лікарню у критичному стані, де її ввели у штучну кому.

Нагадаємо, під час концерту Роббі Вільямса одна з його фанаток захотіла наблизитися до сцени, зробивши спробу перелізти через сидіння.

У певний момент вона втратила рівновагу і впала з шести рядів крісел. Після інциденту до неї прибігли медичні фахівці, надавши першу допомогу.

Потім було викликано швидку, яка доправила постраждалу до лікарні.

Організатори заходу повідомили, що персонал майданчика і випадковий медпрацівник, який також був присутній на концерті в якості глядача, допомогли жінці.

Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Згодом стало відомо, що у неї були травми обличчя та голови. Лікарі боролися за життя 70-річної прихильниці артиста кілька днів, однак від отриманих травм вона померла.

Зазначається, що представники виконавця поки не відреагували на подію.

Роббі Вільямс (фото: instagram.com/robbiewilliams)

Нагадаємо, нещодавно подібна трагедія сталася і на концерті відомої американської співачки Тейлор Свіфт.

Також ми розповідали, що Джастін Тімберлейк має намір подати до суду на Брітні Спірс.

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