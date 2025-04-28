Фатальна помилка власників собак і котів: чому не можна змивати фекалії в унітаз

Чому не можна змивати фекалії тварин в унітаз

Це дуже зручно - швидко змити фекалії кота або собаки в унітаз. Однак ветеринар Бен наголошує: фекалії собак і котів містять небезпечні бактерії та паразити, які виживають навіть після обробки на водоочисних заводах. І головна загроза має ім'я - токсокара.

Токсокара - це глистовий паразит, який може передаватися людині. Особливо уразливими є вагітні жінки, маленькі діти та люди з ослабленою імунною системою.

"У нашому кишківнику не розвиваються дорослі черв'яки, але трапляється, що ми випадково проковтуємо яйця (в частинках калу), з яких вилуплюються личинки, які починають пересуватися всередині нашого тіла", - пояснює експерт.

Які ризики для людини

Як пояснює Бен, яйця токсокари можуть потрапити в організм через частинки калу. Після зараження личинки паразита починають переміщуватися внутрішніми органами, що викликає небезпечні інфекції:

Вісцеральний ларва-мігранс - рух личинок по органах, що викликає запалення.

Очний ларва-мігранс - ураження очей, яке може призвести до втрати зору.

Когнітивні наслідки - є докази, що зараження токсокарами в дитинстві може знижувати IQ та впливати на розвиток мозку.

Чи часто це трапляється

Потрібно бути чесними: зараження токсокарою через воду - рідкісний випадок. Але кожен ризик, який можна легко усунути, варто прибрати.

"Регулярне очищення домашніх тварин від глистів суттєво знижує ймовірність зараження. Але головне - не змивайте фекалії в унітаз", - каже ветеринар.

Як правильно утилізувати фекалії тварин

Використовуйте спеціальні пакети для прибирання за собакою або котом.

Викидайте пакети до сміттєвого бака, а не в туалет.

Не дозволяйте дітям грати в місцях, де можуть бути залишки фекалій тварин.

Проводьте дегельмінтизацію тварин за графіком, узгодженим із ветеринаром.

Змивати собачі або котячі кали в унітаз - погана ідея, яка створює ризик для здоров'я вас і ваших близьких. Правильна утилізація - невелика ціна за спокійне і безпечне життя разом з улюбленцями.