Фатальна помилка власників собак і котів: чому не можна змивати фекалії в унітаз
Швидко позбутися слідів життя улюбленця, просто змивши їх у туалет, здається зручною і нешкідливою ідеєю. Але ветеринари попереджають: це одна з найгірших речей, які ви можете зробити. І справа не лише у сантехніці. Реальна небезпека куди серйозніша - для вас і для оточуючих.
Чому не можна змивати фекалії домашніх тварин в унітаз і чим це загрожує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok ветеринара Бена.
Чому не можна змивати фекалії тварин в унітаз
Це дуже зручно - швидко змити фекалії кота або собаки в унітаз. Однак ветеринар Бен наголошує: фекалії собак і котів містять небезпечні бактерії та паразити, які виживають навіть після обробки на водоочисних заводах. І головна загроза має ім'я - токсокара.
Токсокара - це глистовий паразит, який може передаватися людині. Особливо уразливими є вагітні жінки, маленькі діти та люди з ослабленою імунною системою.
"У нашому кишківнику не розвиваються дорослі черв'яки, але трапляється, що ми випадково проковтуємо яйця (в частинках калу), з яких вилуплюються личинки, які починають пересуватися всередині нашого тіла", - пояснює експерт.
Які ризики для людини
Як пояснює Бен, яйця токсокари можуть потрапити в організм через частинки калу. Після зараження личинки паразита починають переміщуватися внутрішніми органами, що викликає небезпечні інфекції:
Вісцеральний ларва-мігранс - рух личинок по органах, що викликає запалення.
Очний ларва-мігранс - ураження очей, яке може призвести до втрати зору.
Когнітивні наслідки - є докази, що зараження токсокарами в дитинстві може знижувати IQ та впливати на розвиток мозку.
Чи часто це трапляється
Потрібно бути чесними: зараження токсокарою через воду - рідкісний випадок. Але кожен ризик, який можна легко усунути, варто прибрати.
"Регулярне очищення домашніх тварин від глистів суттєво знижує ймовірність зараження. Але головне - не змивайте фекалії в унітаз", - каже ветеринар.
Як правильно утилізувати фекалії тварин
- Використовуйте спеціальні пакети для прибирання за собакою або котом.
- Викидайте пакети до сміттєвого бака, а не в туалет.
- Не дозволяйте дітям грати в місцях, де можуть бути залишки фекалій тварин.
- Проводьте дегельмінтизацію тварин за графіком, узгодженим із ветеринаром.
Змивати собачі або котячі кали в унітаз - погана ідея, яка створює ризик для здоров'я вас і ваших близьких. Правильна утилізація - невелика ціна за спокійне і безпечне життя разом з улюбленцями.
@ben.the.vet Replying to @user4032469146853 wheelchairs can improve quality of life for some dogs, but aren’t always appropriate #learnontiktok #veterinary #dogwheelchair #ivddsurvivor love nwantinti (ah ah ah) - CKay
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