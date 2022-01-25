В фаст-фуде Киева замечен поклонник России: странно и непристойно (фото)

В Киеве заметили своеобразного поклонника России, в то время как война на Донбассе с РФ идет с 2014 года.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Так, повар и продавец шаурмы работает на точке фаст-фуда в одежде с надписью "Россия". Его увидели в заведении "Шаур мяу" возле станции метро "Минская".
"В наше время как минимум странно и неприлично носить подобные наряды, нет?" - задал вопрос автор фотографий и поста.
В комментариях украинцы отметили, что нужно наведаться к такому продавцу.
Как мы ранее сообщали, Игорь Кондратюк резко высказался о концертах Ани Лорак в Украине.