В фаст-фуде Киева замечен поклонник России: странно и непристойно (фото)

Так, повар и продавец шаурмы работает на точке фаст-фуда в одежде с надписью "Россия". Его увидели в заведении "Шаур мяу" возле станции метро "Минская".

"В наше время как минимум странно и неприлично носить подобные наряды, нет?" - задал вопрос автор фотографий и поста.

В Киеве шаурмен работает в кофте с надписью Россия (фото: Киев Оперативный)

В комментариях украинцы отметили, что нужно наведаться к такому продавцу.