В фартуке на голое тело: Потап рассказал интимные подробности жизни с Настей

Потап после того, как узаконил свои отношения с Настей Каменских, перестал стесняться говорить на личные и интимные темы. Теперь продюсер с удовольствием откровенничает на камеру и рассказывает тайны семейной жизни с бывшей участницей по совместному дуэту. Так, в этот раз исполнитель ошарашил поклонников и рассказал, что Настя ходит по дому в фартуке на голое тело, к тому же, прекрасно готовит.

Видео разговора с украинским музыкантом появилось на фан-страничке Потапа и Насти.

"Классная жизнь, молодая жена, она следит за мной, собирает мне чемодан, она роскошно готовит, ходит по дому в фартуке на голое тело, поет на итальянском языке. Ну вот что может быть лучше?" –сказал Потап.

А вот Настя очень откровенничать не спешит, лишь упоминает, что отношения с Потапом зародились давно.

"Мы оберегали свои отношения, мы не хотели их показывать. Настало время, когда надо было уже это сделать. И мы влюбились, мне кажется, это так природно, вот мой папа говорил: самое главное, это должен быть солнечный удар, вот у меня с Лешей случился солнечный удар, правда", - рассказала певица.

Как мы ранее писали, жена Потапа, певица Настя Каменских сейчас находится в Баку, куда приехала выступить на фестивале "Жара". Она показала дерзкий сценический образ в розовом платье с анималистическим принтом и засветилась в компании своего коллеги без кольца на пальце.

Также Настя Каменских показала яркое фото с эффектной Надей Дорофеевой. Певица отправили в камеру воздушные поцелуи для поклонников.