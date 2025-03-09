Фарш-фальсифікат: як не купити "кота в мішку" та розпізнати підробку у магазині

Фарш - популярний продукт, який використовують для приготування безлічі страв. Однак, недобросовісні виробники часто вдаються до фальсифікації, додаючи у фарш дешеві інгредієнти, такі як соя, хліб, субпродукти, а також барвники та консерванти.

Як не стати жертвою обману та придбати якісний продукт - розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Ознаки фальсифікації фаршу

Якщо ви купуєте фарш в упаковці, обов'язково перевірте етикетку. Там має бути зазначена дата виготовлення, термін придатності, склад м'яса та жиру, а також умови зберігання, зокрема температурний режим.

Якщо етикетка відсутня або інформація на ній дуже обмежена, краще відмовитися від покупки, щоб уникнути втрати грошей. Зверніть увагу на класифікацію фаршу: деякі готові фарші містять до 80% м'язової тканини, інші - майже навпіл. Купуючи фарш на вагу, перевірте цінник, де має бути вказаний термін придатності, адже такий фарш зберігається лише 5-6 годин.

Якщо на етикетці немає даних або продавець не може їх надати, фарш, ймовірно, несвіжий. Оцініть зовнішній вигляд продукту: свіжий фарш має однорідну структуру, без кісток, сухожиль, шкіри та хрящів, а його колір – рівномірний, яскравий і блискучий, без потемнінь.

Потемніння свідчать про те, що фарш зіпсований або змішаний із залишками старого продукту. Колір фаршу залежить від виду м'яса: яловичина – темно-червоний, свинина – червоно-рожевий, курятина – блідо-рожевий.

Перевірте запах - він має бути м'ясним, без сторонніх запахів або запаху спецій. Фарш з чистого шматка м'яса виділяє сік, за яким також можна оцінити його якість і свіжість.

Як розпізнати підробку в магазині

Зверніть увагу на склад

На етикетці має бути чітко зазначено, з якого виду м'яса виготовлено фарш. Уникайте фаршу, у складі якого є соя, хліб, субпродукти, барвники та консерванти.

Перевірте термін придатності

Не купуйте фарш, термін придатності якого закінчується.

Огляньте фарш

Якщо фарш продається на вагу, попросіть продавця показати його з різних боків.

Купуйте фарш у перевірених магазинах

Віддавайте перевагу магазинам, які мають хорошу репутацію та дотримуються правил зберігання продуктів.

Вас може зацікавити