Фарш-фальсифікат: як не купити "кота в мішку" та розпізнати підробку у магазині
Фарш - популярний продукт, який використовують для приготування безлічі страв. Однак, недобросовісні виробники часто вдаються до фальсифікації, додаючи у фарш дешеві інгредієнти, такі як соя, хліб, субпродукти, а також барвники та консерванти.
Як не стати жертвою обману та придбати якісний продукт - розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Ознаки фальсифікації фаршу
Якщо ви купуєте фарш в упаковці, обов'язково перевірте етикетку. Там має бути зазначена дата виготовлення, термін придатності, склад м'яса та жиру, а також умови зберігання, зокрема температурний режим.
Якщо етикетка відсутня або інформація на ній дуже обмежена, краще відмовитися від покупки, щоб уникнути втрати грошей. Зверніть увагу на класифікацію фаршу: деякі готові фарші містять до 80% м'язової тканини, інші - майже навпіл. Купуючи фарш на вагу, перевірте цінник, де має бути вказаний термін придатності, адже такий фарш зберігається лише 5-6 годин.
Якщо на етикетці немає даних або продавець не може їх надати, фарш, ймовірно, несвіжий. Оцініть зовнішній вигляд продукту: свіжий фарш має однорідну структуру, без кісток, сухожиль, шкіри та хрящів, а його колір – рівномірний, яскравий і блискучий, без потемнінь.
Потемніння свідчать про те, що фарш зіпсований або змішаний із залишками старого продукту. Колір фаршу залежить від виду м'яса: яловичина – темно-червоний, свинина – червоно-рожевий, курятина – блідо-рожевий.
Перевірте запах - він має бути м'ясним, без сторонніх запахів або запаху спецій. Фарш з чистого шматка м'яса виділяє сік, за яким також можна оцінити його якість і свіжість.
Як розпізнати підробку в магазині
Зверніть увагу на склад
На етикетці має бути чітко зазначено, з якого виду м'яса виготовлено фарш. Уникайте фаршу, у складі якого є соя, хліб, субпродукти, барвники та консерванти.
Перевірте термін придатності
Не купуйте фарш, термін придатності якого закінчується.
Огляньте фарш
Якщо фарш продається на вагу, попросіть продавця показати його з різних боків.
Купуйте фарш у перевірених магазинах
Віддавайте перевагу магазинам, які мають хорошу репутацію та дотримуються правил зберігання продуктів.
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В матеріалі використані такі джерела - Wikipedia, Facebook-сторінка Уляни Супрун, поради дієтологів.
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