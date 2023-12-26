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Фармацевт розповіла, за якого синдрому потрібно пити кока-колу

Коли дітям корисно пити кока-колу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто діти страждають від ацетонемічного синдрому. При такому стані часто радять пити кока-колу. Варто знати, як напій впливає на організм дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok фармацевта Анни Тарасенко.

Що відомо про ацетонемічний синдром

Ацетонемічний синдром - це стан, що характеризується підвищенням у крові кетонових тіл внаслідок метаболічних порушень в організмі дитини, перш за все вуглеводного та жирового обміну.

Кетонові тіла являють собою групу специфічних речовин, які в нормі у невеликій кількості синтезуються в печінці та є своєрідним "запасним паливом" для організму.

Однак за порушень обмінних процесів, за вуглеводного голодування вироблення кетонових тіл збільшується, що призводить до їх накопичення в крові, а також до масивного виділення кетонів із сечею.

В основному енергетичні витрати організму забезпечуються глюкозою (цукор), якщо її мало, то організм розщеплює білки та жири, утворюючи побічний продукт  ацетон.

Даний синдром може виявлятися у дітей будь-якої вікової категорії, проте частіше реєструється до 12-13-річного віку.

Основні симптоми, які виявляються у дітей з ацетонемічним синдромом, такі:

  • багаторазове блювання 
  • сухість шкіри
  • підвищення температури тіла
  • млявість, апатія
  • сонливість
  • поява характерного запаху ацетону у видихуваному дитиною повітрі
  • біль у животі
  • діарея або закреп

Як кока-кола допоможе

За словами фармацевта, кока-кола може бути корисною для дитини. Саме при ацетоні такий напій може покращити стан дитини.

Все тому, що саме в кока-колі є величезний вміст цукру. А це дозволяє організму отримувати енергію традиційним шляхом, мінімізуючи ризик утворення ацетону та появи симптомів.

@anna.tarasenko_

Не завжди те, що здається поганим таким є. Іноді це може допомогти. Але, якщо у вас часто підвищений рівень ацетону, варто перевірити відсутність цукрового діабету.

оригінальний звук - Анна Фармацевт
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дітинапоїкока-кола