Фармацевт розповіла, за якого синдрому потрібно пити кока-колу

Часто діти страждають від ацетонемічного синдрому. При такому стані часто радять пити кока-колу. Варто знати, як напій впливає на організм дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok фармацевта Анни Тарасенко.

Що відомо про ацетонемічний синдром

Ацетонемічний синдром - це стан, що характеризується підвищенням у крові кетонових тіл внаслідок метаболічних порушень в організмі дитини, перш за все вуглеводного та жирового обміну.

Кетонові тіла являють собою групу специфічних речовин, які в нормі у невеликій кількості синтезуються в печінці та є своєрідним "запасним паливом" для організму.

Однак за порушень обмінних процесів, за вуглеводного голодування вироблення кетонових тіл збільшується, що призводить до їх накопичення в крові, а також до масивного виділення кетонів із сечею.

В основному енергетичні витрати організму забезпечуються глюкозою (цукор), якщо її мало, то організм розщеплює білки та жири, утворюючи побічний продукт ацетон.

Даний синдром може виявлятися у дітей будь-якої вікової категорії, проте частіше реєструється до 12-13-річного віку.

Основні симптоми, які виявляються у дітей з ацетонемічним синдромом, такі:

багаторазове блювання

сухість шкіри

підвищення температури тіла

млявість, апатія

сонливість

поява характерного запаху ацетону у видихуваному дитиною повітрі

біль у животі

діарея або закреп

Як кока-кола допоможе

За словами фармацевта, кока-кола може бути корисною для дитини. Саме при ацетоні такий напій може покращити стан дитини.

Все тому, що саме в кока-колі є величезний вміст цукру. А це дозволяє організму отримувати енергію традиційним шляхом, мінімізуючи ризик утворення ацетону та появи симптомів.