Фармацевт розповіла, які ліки є найбільш дієвими при ГРВІ: чим запасатися

Що потрібно мати в аптечці

Від температури експерт радить використовувати парацетамол чи ібупрофен. При цьому важливо покращувати саме стан хворого, а не просто знижувати температуру. Якщо при температурі 38 вам погано, не чекайте 38,5, щоб прийняти жарознижувальні.

⠀

Якщо при ковтанні болить горло, вам потрібен засіб з анестетиком: Декатилен, Трахісан, Стрепсілс Плюс тощо. Якщо горло дере, підійде засіб з ментолом, ромашкою, евкаліптом: Ісла-мінт, Гербалор, Лінкас тощо.

При ГРВІ також можна приймати різні чаї та противірусні на кшталт Терафлю, Грипоцитрон, Фармацитрон і подібні.

Фармацевт радить обмежитися трьома пакетиками на день, адже в складі є речовина фенілефрину гідрохлорид, яка може незначно підвищувати артеріальний тиск.

Уважно перечитуйте склад пакетика, тому що ця речовина є не в кожному засобі.

⠀

Не забувайте також про провітрювання кімнати, прогулянки на свіжому повітрі та водний баланс.

Але якщо на 3-4 день ви не відчуваєте покращення, обов'язково зверніться до сімейного лікаря, щоб уникнути ускладнень.