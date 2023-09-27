Фармацевт розповіла, які ліки є найбільш дієвими при ГРВІ: чим запасатися

Попри те, що в Україні тримається тепла погода, епідеміологічний сезон все ж не за горами. Різка зміна температури може призводити до простуд чи складніших захворювань, як ГРВІ. Тому підготуйте свою аптечку заздалегідь.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в Instagram фармацевта Ольга Мельник розповідає, які ліки є найдієвішими при ГРВІ.
Від температури експерт радить використовувати парацетамол чи ібупрофен. При цьому важливо покращувати саме стан хворого, а не просто знижувати температуру. Якщо при температурі 38 вам погано, не чекайте 38,5, щоб прийняти жарознижувальні.
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Якщо при ковтанні болить горло, вам потрібен засіб з анестетиком: Декатилен, Трахісан, Стрепсілс Плюс тощо. Якщо горло дере, підійде засіб з ментолом, ромашкою, евкаліптом: Ісла-мінт, Гербалор, Лінкас тощо.
При ГРВІ також можна приймати різні чаї та противірусні на кшталт Терафлю, Грипоцитрон, Фармацитрон і подібні.
Фармацевт радить обмежитися трьома пакетиками на день, адже в складі є речовина фенілефрину гідрохлорид, яка може незначно підвищувати артеріальний тиск.
Уважно перечитуйте склад пакетика, тому що ця речовина є не в кожному засобі.
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Не забувайте також про провітрювання кімнати, прогулянки на свіжому повітрі та водний баланс.
Але якщо на 3-4 день ви не відчуваєте покращення, обов'язково зверніться до сімейного лікаря, щоб уникнути ускладнень.
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