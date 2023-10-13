Фармацевт назвала найефективніші ліки при ротавірусі в дітей

Які ліки застосовують при ротавірусі

Регідранти

Ці препарати необхідні організму для того, що уникнути зневоднення. Експерт радить використовувати Регідрон, Регідратант, Електроліт. Давайте дитині багато пити по одній чайній ложці. Лікар також радить додавати чайну ложку меду для смаку.

При діареї

Щоб скоротити тривалість діареї, застосовуйте Смекту чи Ентерол 250.

Температура

Якщо в дитини є температура, збивати її варто за допомогою ацетилсаліцилової кислоти.

Основна профілактика зараження ротавірусом - це дотримання правил гігієни та вакцинація. Для останнього можна використовувати Ротарикс чи Ротатек. Проте зверніть увагу, що вони мають обмеження по віку.

Що таке ротавірус

Ротавірусна інфекція - інфекційна хвороба вірусного походження, яка перебігає з тяжкою діареєю. Є найчастішою причиною тяжкої діареї, нерідко смертельної, у немовлят і маленьких дітей.

Майже кожна дитина у світі до досягнення п'яти років заражається ротавірусом принаймні один раз. Однак з кожним зараженням імунітет зростає, і наступні зараження є менш жорсткими; дорослі рідко мають цю інфекцію.

Існує п'ять видів цього вірусу, які називають A, B, C, D та E. Найпоширенішим є ротавірус A - він є причиною понад 90 % випадків заражень людини.