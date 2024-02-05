UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фаріон публічно образила переможниць Нацвідбору: назвала "баберами з гібридним виттям"

Ірина Фаріон і переможниці Нацвідбору 2024 (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон продовжує поливати брудом співвітчиизників. На цей раз вона публічно образила переможниць Нацвідбору на Євробачення 2024 alyona alyona і Jerry Heil.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал скандальної науковиці.

Деталі скандалу

На своїй Facebook-сторінці Фаріон у притаманному їй стилі пройшлася по виконавиці alyona alyona, імя якої екснардепці начебто не сподобалось.

Однак відповідь від Facebook була миттєвою - соцмережа "покарала" Ірину за розпалення ворожнечі і заблокувала її сторінку.

Це не зупинило мовознавицю і вона продовжила висловлювати негатив у бік переможниць Нацвідбору, але вже на іншій платформі.

Ірина Фаріон (фото: Getty Images)

Також науковиця сказала, що "вкрай негативно ставиться" до пісенного конкурсу.

"Панове! На ФБ знову заблокована через критику двох бабер з гібридним виттям. Просто запитала, "що таке альона? Хто зна?". Вкрай негативно ставлюся до цього пісенного евронікчемства", - видала вона.

До слова, alyona alyona і Jerry Heil поки ніяк не відреагували на критику з боку філологині.

alyona alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Нещодавно відомий співак висловив непопулярну думку про Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні.

Також дізнайтесь, як артистки прокоментували свою перемогу у Нацвідборі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина ФаріонЄвробаченняAlyona AlyonaJerry Heilзвезды шоу-бизнеса