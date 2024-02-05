Фаріон публічно образила переможниць Нацвідбору: назвала "баберами з гібридним виттям"

Мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон продовжує поливати брудом співвітчиизників. На цей раз вона публічно образила переможниць Нацвідбору на Євробачення 2024 alyona alyona і Jerry Heil.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал скандальної науковиці.

Деталі скандалу

На своїй Facebook-сторінці Фаріон у притаманному їй стилі пройшлася по виконавиці alyona alyona, імя якої екснардепці начебто не сподобалось.

Однак відповідь від Facebook була миттєвою - соцмережа "покарала" Ірину за розпалення ворожнечі і заблокувала її сторінку.

Це не зупинило мовознавицю і вона продовжила висловлювати негатив у бік переможниць Нацвідбору, але вже на іншій платформі.

Ірина Фаріон (фото: Getty Images)

Також науковиця сказала, що "вкрай негативно ставиться" до пісенного конкурсу.

"Панове! На ФБ знову заблокована через критику двох бабер з гібридним виттям. Просто запитала, "що таке альона? Хто зна?". Вкрай негативно ставлюся до цього пісенного евронікчемства", - видала вона.

До слова, alyona alyona і Jerry Heil поки ніяк не відреагували на критику з боку філологині.

alyona alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)