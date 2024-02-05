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Фаріон публічно образила переможниць Нацвідбору: назвала "баберами з гібридним виттям"

Понеділок 05 лютого 2024 21:30
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Фаріон публічно образила переможниць Нацвідбору: назвала "баберами з гібридним виттям" Ірина Фаріон і переможниці Нацвідбору 2024 (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон продовжує поливати брудом співвітчиизників. На цей раз вона публічно образила переможниць Нацвідбору на Євробачення 2024 alyona alyona і Jerry Heil.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал скандальної науковиці.

Деталі скандалу

На своїй Facebook-сторінці Фаріон у притаманному їй стилі пройшлася по виконавиці alyona alyona, імя якої екснардепці начебто не сподобалось.

Однак відповідь від Facebook була миттєвою - соцмережа "покарала" Ірину за розпалення ворожнечі і заблокувала її сторінку.

Це не зупинило мовознавицю і вона продовжила висловлювати негатив у бік переможниць Нацвідбору, але вже на іншій платформі.

Фаріон публічно образила переможниць Нацвідбору: назвала &quot;баберами з гібридним виттям&quot;

Ірина Фаріон (фото: Getty Images)

Також науковиця сказала, що "вкрай негативно ставиться" до пісенного конкурсу.

"Панове! На ФБ знову заблокована через критику двох бабер з гібридним виттям. Просто запитала, "що таке альона? Хто зна?". Вкрай негативно ставлюся до цього пісенного евронікчемства", - видала вона.

До слова, alyona alyona і Jerry Heil поки ніяк не відреагували на критику з боку філологині.

Фаріон публічно образила переможниць Нацвідбору: назвала &quot;баберами з гібридним виттям&quot;

alyona alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Нещодавно відомий співак висловив непопулярну думку про Jerry Heil і alyona alyona на Євробаченні.

Також дізнайтесь, як артистки прокоментували свою перемогу у Нацвідборі.

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Ірина Фаріон Євробачення Alyona Alyona Jerry Heil звезды шоу-бизнеса
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