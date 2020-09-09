Фанат набросился на Аллу Пугачеву с ножом: подошел с цветами

На Аллу Пугачеву набросились с ножом (коллаж РБК-Украина)

Алла Пугачева рассказала, как ей угрожали после концерта

Алла Пугачева чуть не стала жертвой одержимого поклонника. О неприятном случае, который произошел с ней после одного из выступлений, популярная советская певица поведала в эфире программы "Музыкалити".

Так, Пугачева вспомнила, как после ее очередного концерта к ней подошел поклонник с целью якобы познакомиться. Певица отметила, что мужчина "был даже с цветами".

Но спустя несколько мгновений оказалось, что у одержимого творчеством и личностью Аллы Борисовны неадеквата были очень недобрые намерения - в его руках певица заметила холодное оружие. Именно с помощью ножа фанат Пугачевой хотел заполучить внимание артистки.

"Показывает нож и говорит: жду там-то и там-то. Я сказала: конечно, приду", - вспомнила исполнительница нетленного хита "Миллион алых роз".

К слову, Алла Борисовна не закончила историю, так как ей было неприятно вспоминать подробности той встречи с, мягко говоря, хулиганом. Но, при этом, сегодня 71-летняя артистка рассказывает об произошедшем довольно спокойно - судя по всему, все закончилось более-менее благополучно.

Алла Пугачева вспомнила, как на нее напал фанат с ножом

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