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Фальшива "червона" ікра: рецепт смачної намазки на хліб за копійки

Скріншот: Фальшива "червона" ікра
Автор: Світлана Мащенко

Червона ікра багатьом не по кишені, а побалувати себе смачною та ситною намазкою на хліб хочеться. Як же бути?

Про це розповів Сергій Поканевич, український шеф-кухар, бренд-шеф кількох одеських ресторанів.

Складові:

  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Вода – 100 мл
  • Рослинна олія – 1 ст. л.
  • Манка – 1 ст. л.
  • Цибуля – 1 невелика
  • Оселедець – 1 шт.

Покрокове приготування

Поставте на плиту глибоку каструлю, додайте туди томатну пасту, воду, олію і перемішайте. Як тільки маса закипить, додайте манку і проваріть кілька хвилин, постійно помішуючи. Манка утворить крупинки, як в ікрі.

Поріжте цибулину, очистіть оселедець і подрібніть все це в блендері.

У остиглу суміш томатної пасти і манки додаємо оселедець з цибулею. Змішуємо і відправляємо до банки, а потім – до холодильника.

Фальшива червона ікра готова!

Раніше ми писали про забутий рецепт намазки на хліб.

Також читайте, як приготувати форшмак по-українськи.

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