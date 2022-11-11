Фальшива "червона" ікра: рецепт смачної намазки на хліб за копійки

Складові:

Томатна паста – 1 ст. л.

Вода – 100 мл

Рослинна олія – 1 ст. л.

Манка – 1 ст. л.

Цибуля – 1 невелика

Оселедець – 1 шт.

Покрокове приготування

Поставте на плиту глибоку каструлю, додайте туди томатну пасту, воду, олію і перемішайте. Як тільки маса закипить, додайте манку і проваріть кілька хвилин, постійно помішуючи. Манка утворить крупинки, як в ікрі.

Поріжте цибулину, очистіть оселедець і подрібніть все це в блендері.

У остиглу суміш томатної пасти і манки додаємо оселедець з цибулею. Змішуємо і відправляємо до банки, а потім – до холодильника.

Фальшива червона ікра готова!