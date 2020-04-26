Эти факторы убивают работу легких: как спасти свой организм в период пандемии

Коронавирус в Украине был диагностирован у более чем 8 тысяч человек. В организме человека COVID-19 чаще всего поражает легкие. Болезнь начинает развиваться постепенно и зачастую пациенты даже не знают, что их легкие уже в опасности. Двухстороннее воспаление легких врачи обычно обнаруживают только при дополнительной диагностике.

Медики назвали 8 факторов, которые значительно ослабляют работу легких человека.

Большие скопления людей. Посещение общественных мест опасны тем, что во много раз увеличивают риск передачи различных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Особенно это опасно в период всплеска респираторных заболеваний.

Загазованность воздуха. Плохой воздух угнетает работу легких, разъедает слизистые оболочки, приводит к отложению в них канцерогенных веществ. Кроме того, образовывает соединения, которые связывают кислород и препятствуют его свободному обмену. Врачи рекомендуют тем, кто живет в больших и промышленных городах, не гулять в безветренную погоду, а тем, кто курит – бросать вредную привычку.

Низкое содержание кислорода. Такое явление возможно не только в крупных и промышленных городах. Достаточно редко проветривать помещение, не пользоваться нормальной вентиляцией – и проблемы с легкими рано или поздно появятся. Также негативно сказывается на общем самочувствии и работе легких низкое атмосферное давление.

Бытовая химия. В красках, аэрозолях, моющих и чистящих средствах содержится большое количество вредных веществ. При использовании необходимо пользоваться респираторами и тщательно проветривать помещения. Все средства нужно использовать по необходимости и в минимальных количествах.

Тесная кухня с газовой плитой. Не стоит разрешать играть детям на такой кухне, а при готовке нужно всегда держать открытыми форточку или окно.

Избыток пылесборников в квартире. Текстильные аксессуары, шторы, ковры на стенах, мягкая мебель, плюшевые игрушки, стеллажи с книгами – это все чревато бронхиальной астмой, аллергическими реакциями и респираторными инфекциями. Если есть проблемы с легкими, то стоит убрать из квартиры все лишнее, а остальное – протирать регулярно и проводить часто влажную уборку.

Простые углеводы. Вы удивитесь, но вместе со сдобными булочками и прочим фастфудом в организм попадают пищевые добавки. Быстрые углеводы провоцируют неадекватные иммунные реакции организма, а это ведет к хроническим бронхитам астматического характера.

Малоподвижный образ жизни. Ограниченность в движении расслабляет дыхательную мускулатуру и ведет к плохому проветриванию легких. Нужно делать минимальную зарядку и регулярно совершать прогулки на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы писали о том, что обнаружено новое осложнение коронавируса, которое способно вызвать инфаркт или инсульт.