Фахівці назвали симптоми, з якими терміново треба до психіатра

Тривожні симптоми

Психічні розлади можуть проявлятися різноманітно, але є певні ознаки, які свідчать про гостру потребу консультації психіатра. До таких критичних симптомів належать:

Думки або наміри самогубства

Будь-які думки про небажання жити, планування самогубства або спроби нашкодити собі є абсолютним показанням для негайного звернення до фахівця. Не варто залишатися наодинці з цим станом.

Галюцинації та марення

Сприйняття речей, яких насправді не існує (слухові, зорові, тактильні галюцинації), або стійкі хибні переконання, які не відповідають дійсності (марення), можуть свідчити про серйозні психічні порушення, такі як психоз. Ці стани вимагають негайної медичної допомоги.

Різкі та сильні зміни настрою

Епізоди надмірного збудження, ейфорії, що змінюються глибокою депресією, апатією, втратою інтересу до всього, можуть бути проявами біполярного розладу або інших серйозних афективних станів. Швидка зміна настрою, що впливає на поведінку та функціонування, потребує оцінки психіатра.

Важкі панічні атаки

Напади інтенсивного страху, що супроводжуються фізичними симптомами (прискорене серцебиття, задишка, запаморочення, відчуття втрати контролю), якщо вони часті та значно обмежують повсякденне життя, можуть потребувати медикаментозного лікування та психотерапії під наглядом психіатра.

Значні зміни в поведінці

Раптова агресивність, нездатність контролювати емоції, імпульсивна та руйнівна поведінка, повна відмова від соціальних контактів, занедбання гігієни, втрата здатності виконувати повсякденні справи – ці зміни можуть бути ознакою загострення психічного розладу.

Втрата зв'язку з реальністю

Відчуття деперсоналізації (відчуття нереальності самого себе) або дереалізації (відчуття нереальності навколишнього світу), сплутаність свідомості, дезорієнтація в часі та просторі – ці симптоми можуть вказувати на серйозні психічні або неврологічні проблеми, що потребують термінової діагностики.

Сильні порушення сну та харчової поведінки

Різка і значна втрата ваги або, навпаки, переїдання, повна відсутність сну або надмірна сонливість, що тривають тривалий час і не пов'язані з очевидними фізичними причинами, можуть бути симптомами психічних розладів, таких як депресія, тривожні розлади або розлади харчової поведінки.

Нав'язливі думки та дії, що паралізують життя

Обсесивно-компульсивний розлад у важкій формі, коли нав'язливі думки та ритуали займають більшу частину часу та заважають нормальному функціонуванню, також потребує професійної допомоги.

Чому важливо звернутися негайно?

Психічні розлади, як і будь-які інші захворювання, краще піддаються лікуванню на ранніх стадіях. Ігнорування гострих симптомів може призвести до поглиблення стану, розвитку ускладнень, значного погіршення якості життя, а в деяких випадках - до трагічних наслідків. Психіатр - це лікар, який має необхідні знання та інструменти для діагностики та лікування психічних захворювань, включаючи призначення медикаментозної терапії, якщо це необхідно.

Не варто боятися звертатися до психіатра. Це не є ознакою слабкості чи "божевілля", а свідченням відповідального ставлення до свого здоров'я. Якщо ви або ваші близькі помітили у себе будь-які з перерахованих симптомів, не відкладайте візит до фахівця. Своєчасна допомога – це крок до одужання та повернення до повноцінного життя.