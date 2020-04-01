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Ездил в монастырь с кучей людей: под Хмельницким у мужчины нашли коронавирус

STYLERКоронавирус    01.04.2020 - 19:22
Ездил в монастырь с кучей людей: под Хмельницким у мужчины нашли коронавирус
Коронавирус в Украине (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине обнаружили у мужчины, который вернулся из Почаевской лавры

Коронавирус в Украине зафиксирован у 669 человек. Лидером по количеству зараженных остается Киев, в котором насчитывается 134 больных COVID-19. Стало известно о первом случае коронавирусной инфекции в Шепетовке Хмельницкой области. При этом мужчина мог заразить много людей.

Экспресс-тест на COVID-19 подтвердил инфекцию у мужчины, после чего анализы быстро отправили в областной центр для ПЦР-тестирования и результаты подтвердились.

Страшно то, что мужчина контактировал с большим количеством людей – более 70. У некоторых из них тоже появились характерные симптомы заболевания, и они сидят дома на самоизоляции. Об этом сообщает сайт города Шепетовка.

Медики считают, что заразится коронавирусом мужчина мог во время посещения Почаевской лавры, куда он ездил вместе с другими жителями Шепетовки в паломничество.

Стоит отметить, что ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял о том, что четверо его граждан вернулись с Украины, где посещали Почаевскую лавру, и у них обнаружили COVID-19.

Главврач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная заявила, что зараженного мужчину из Шепетовки доставят в ее учреждение. Сейчас его состояние тяжелое.

Напомним, что украинец, который прилетел из Нью-Йорка, рассказал, как проверяют туристов в аэропорту.

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