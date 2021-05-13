Евровидение 2021: букмекеры назвали нового победителя

Кто лидирует в прогнозе букмекеров и на каком месте Украина

За несколько дней до старта международного конкурса Евровидение 2021, букмекеры поменяли прогноз по первому месту. Участница от Франции Барбара Прави сместилась на вторую ступеньку, а в лидеры вырвалась певица из Мальты Destiny (Je Me Casse). На третьем месте оказался представитель Италии Maneskin (Zitti e buoni)

Украина вырвалась на 8-место в первой десятке рейтинга букмекеров.

Фото: Евровидение 2021, рейтинг букмекеров (eurovisionworld.com)

Что известно о новом фаворите букмекеров

Destiny – мальтийская певица из Биркиркары. В 2015 году она выиграла детское Евровидение, где представляла Мальту с песней Not My Soul. В 2017 году Destiny участвовала в шоу талантов и выбила в полуфинале. В 2019 году певица уже выступала на сцене Евровидение в Тель-Авиве, в качестве бэк-вокалистки мальтийской участницы Микелы Пейс. Мальта в 2019 году заняла 14-место.

А после победы в мальтийской версии "Х-фактор" певица получила право представлять свою страну на Евровидение 2020. Конкурс был отменен из-за коронавируса, но в 2021 году ей снова дали право представлять Мальту на международном конкурсе.

Дестини Чекунере родилась 29 августа 2002 года на Мальте, ее отец – нигериец, футболист, а мать – мальтийка. У девушки есть младший брат и сестра. С раннего детства она участвовала во всевозможных музыкальных конкурсах. Интересный факт – юная певица считает своим кумиром Арету Франклин.

Destiny - Je Me Casse