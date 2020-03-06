Евровидение 2020 под угрозой срыва из-за коронавируса: подробности

Евровидение 2020 могут перенести из-за коронавируса, который добрался до Нидерландов в конце февраля и уже забрал жизнь одного человека в этой стране. Летальный случай был подтвержден 6 марта в Роттердаме, в котором и планируют провести престижный международный песенный конкурс.

По состоянию на сейчас в Нидерландах официально подтверждены более 80 случаев заболевания 2019-nCoV.

В Министерстве здравоохранения сегодня сообщили, что от коронавируса скончался 86-летний мужчина. Как пишет местная пресса, происхождение заболевания жителя Роттердама пока не ясно.

Отметим, что коронавирусом также заразился один из членов Европейского вещательного союза (EBU), после чего остальным его коллегам, которые занимаются организацией Евровидения 2020, запретили путешествовать. Теперь они не смогут прибыть на встречу с делегатами от стран-участниц. Об этом передает Billboard.

Делегаты от Израиля и Швеции тоже отказались посещать запланированную на 9 марта встречу в Роттердаме.

Корпорация общественного вещания Израиля KAN приняла решение не посылать своих представителей в Нидерланды из-за рекомендаций Минздрава.

Напомним, что еще в феврале нидерландский вирусолог Аб Остерхау заявил о том, что в случае увеличения эпидемии коронавируса Евровидение-2020 могут перенести. В самом Европейском вещательном союзе добавили, что следят за ситуацией и в случае необходимости будут рассматривать запасные варианты проведения конкурса.

Добавим, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса существует возможность отмены чемпионата Европы по футболу-2020, а еще Международный олимпийский комитет не исключает возможность отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса в Японии.