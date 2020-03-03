Евровидение: букмекеры внезапно ухудшили прогноз для Украины

Букмекеры ухудшили прогноз для Украины и изменили фаворита Евровидения 2020
Евровидение 2020 состоится в середине мая в Нидерландах. Украину в этом году будет представлять группа Go_A с фольклорным "Соловьем", хотя и до сих пор участие нашей страны было под угрозой срыва.
И вот сегодня пришла очередная не очень приятная новость: букмекеры ухудшили позиции для нашего артиста. Они считают, что Украина не попадет даже в 20-ку.
По прогнозу букмекеров, победу в песенном конкурсе получит Исландия, хотя ранее они пророчили победу Литве, которая теперь на втором месте. Третье место пока за Румынией. Италия занимает четвертую позицию, а замыкает пятерку Россия, которая представила своего исполнителя.
При этом Украину разместили на 23-й строчке. Хуже нас только Финляндия, которая занимает 24-е место.
Таблица участников Евровидения 2020 (фото: facebook.com/eurovision.evrobachennya)
Стоит отметить, что пользователи сети не сильно расстраиваются из-за этого прогноза, и они уверены, что группа из Украины выступит достойно.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что ведущий Национального отбора на Евровидение 2020 Сергей Притула раскрыл тайну победы "Соловья". По его словам, победу Go_A сложно назвать ожидаемой, но группа вырвали ее благодаря своей уверенности. Шоумен заявил, что Go-A - "темная лошадка" Нацотбора. При этом он ждал, что группа выйдет в полуфинал, но вот победа - стала для него самого сюрпризом.