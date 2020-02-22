Евровидение 2020: букмекеры назвали неожиданного участника от Украины

Финал Нацотбора на Евровидение 2020 пройдет уже 22 февраля. Но пока Украина до сих пор не определилась с участником, который будет представлять нашу страну на международном песенном конкурсе. Несмотря на то, что до финала остались считанные часы, букмекеры озвучивают новых и новых претендентов на победу. Букмекеры пророчат победу KHAYAT, TVORCHI или KRUTЬ.

Профессиональный букмекер Максим Кравец составил прогноз на финал национального отбора на Евровидение. По его мнению, минимальные шансы у GO-A (коэффициент - 40,0) и Дэвида Аксельрода (100,0).

Также он заявил, что TVORCHI являются главными кандидатами на победу в Нацотборе, а также выделил исполнительницу KRUTЬ.

Букмекеры открыли специальную линию, в которой предлагают поставить на то, кто победит в финале, и получит возможность проявить свои вокальные способности на Евровидении 2020.

Фаворитом, по мнению других специалистов, является 22-летний певец KHAYAT с песней Call for love. По его победу предложили котировки 2.0 (50% вероятности), также высоко оценили шансы тернопольского дуэта TVORCHI с композицией Bonfire (коэффициент 3 или 33% вероятности) и Jerry Heil, которая будет петь песню под названием VEGAN, (коэффициент 3.75 или 26% вероятности).

На победу KRUTЬ в финале предлагают котировки 7.50 или 13% вероятности. Самые высокие коэффициенты от букмекеров получили группа Go-A (котировки 50 или 2% вероятности) и David Axelrod (коэффициент 100 или 1% вероятности).

Напомним, что ранее был назван главный претендент на Евровидение от России.