Евровидение 2020: букмекеры изменили прогноз для Украины

Евровидение 2020 состоится в Роттердаме, столице Нидерландов, уже в средине мая. От Украины на международный конкурс поедет украинская фольклорная группа Go_A, взорвавшая Нацотбор в субботу, 22 февраля, "Соловьем". Тем временем букмекеры уже готовы принимать ставки на победителей Евровидения.

И если еще вчера у украинского "Соловья" был прогноз на 22 место, то на сегодня, 24 февраля, букмекеры подвинули Go_A на четыре позиции вперед.

Теперь украинцы занимают 18 место, а лидерами являются коллектив из Литвы под названием The Roop с песней "On Fire". Всего в конкурсе примет участие 41 страна.

Букмекеры отправили Украину на 18 место на Евровидении 2020 (скрин: eurovisionworld.com/odds/eurovision)

Стоит отметить, что несмотря на триумф украинского фольклора на Национальном отборе, многие знаменитости довольно скептичны относительно такого выбора Украины. Так, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя раскритиковал песню о Ванюше и Катрусе, за которую проголосовали судьи и зрители.

Весь мир сможет оценить GO_A уже 12 мая в первом полуфинале конкурса под номером 15.

Музыканты позиционируют себя как электрофольк-группу. Они решили создать интересный жанр музыки "укр-транс", который сочетает танцевальный бит, африканские барабаны и этнический фольк.

Go_A "Соловей" (видео: YouTube/UA:Перший)

Напомним, Евровидение 2020 состоится в Роттердаме в мае 2020 года. 12 и 14 мая пройдут полуфиналы, а 16 мая - грандфинал шоу.