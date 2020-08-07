Европу накрывает вторая волна коронавируса: в каких странах начало расти количество больных

Европа отдышалась после первой волны пандемии и начала понемногу ослаблять карантинные ограничения. Начали открывать границы, заведения, людям разрешили посещать пляжи и перемещаться между городами.

Однако в июле, по мнению эпидемиологов, в Европе началась вторая волна коронавируса. Во многих странах снова начало расти количество инфицированных и погибших, и основной причиной называют недостаточность карантинных мер и усталость людей от запретов. Что происходит сейчас в странах Европы, сообщает издание OBOZREVATEL.

Испания. Количество заболевших за последние сутки – 2,9 тысячи, днем ранее – 5,7 тысячи. Всего в стране с начала пандемии заболело 352,8 тысячи людей и 28,5 тысячи человек погибло.

Великобритания. Среднее количество новых случаев в день колеблется от 500 до почти 900 человек. С начала пандемии заболело 307 тысяч человек, 46 тысяч – погибли.

Греция. За последнюю неделю ежедневное количество заболевших увеличилось в два раза – с 60 до 120 человек. С начала пандемии заболело 5 тысяч человек, погибших – 210.

Италия. В последние недели ежедневно фиксируют 180-380 случаев. Смертность – от 3 до 10 человек в сутки. С начала пандемии – 248,8 тысячи заболело, 35,1 тысяча погибли.

Германия. В последние недели прирост новых случаев – от 842 до 1024 человека в сутки. Смертность – от 6 до 13 человек в день. С начала пандемии – 214 тысяч заболевших, 9,2 тысячи смертей.

Франция. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось с 725 человек до 1695. Смертность – около 20 человек в сутки. С начала пандемии – 194 тысячи заболевших, 30 тысяч человек погибли.

Румыния. За последние сутки заболели 1345 человек, смертность – около 40 человек в день. С начала пандемии заболело почти 58 тысяч человек, погибло – 2,5 тысячи.

Польша. За последнюю неделю снова начало расти количество инфицированных, смертность – около 20 человек в сутки. С начала пандемии – почти 50 тысяч инфицированных, смертность – 1,7 тысячи.

Главы стран говорят о том, что в странах ЕС началась вторая волна пандемии и желание людей вернуться к нормальной жизни может существенно увеличить количество инфицированных. К осени, по мнению специалистов, стоит ожидать еще большего увеличения больных.

"Вирус в любой момент может стать причиной менее контролируемого сценария, который в последнее время циркулирует более активно, с большей потерей дистанционных и барьерных мер", - говорят в Министерстве здравоохранения Франции.

Страны снова начали возвращать карантинные ограничения, вернули масочный режим, запретили работу ночных клубов и массовые собрания. Некоторые снова начали закрывать границы и вводить ограничения для туристов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине началась вторая волна коронавируса.