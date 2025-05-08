В Європі вперше виявлено таємничий вірус: від нього немає вакцини

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що відомо про новий вірус

Випадок діагностували у мандрівника в Італії. Останні дані свідчать, що вірус може бути небезпечнішим, ніж вважалося раніше.

Вірус Оропуш (OROV) поширений у тропічних регіонах Центральної та Південної Америки, а також на Карибах. Він передається переважно через мошок (видів Culicoides), але також через деякі види комарів (Culex, Aedes).

Які симптоми вірусу

Захворювання, спричинене вірусом, відоме як гарячка Оропуш, характеризується раптовим підвищенням високої температури, головним болем, болем у м'язах і суглобах, нудотою, блювотою та світлобоязню. Симптоми зазвичай минають самостійно за кілька днів.

Однак у деяких випадках вірус може призводити до більш серйозних неврологічних ускладнень, таких як менінгіт або енцефаліт (запалення мозку). Раніше вірус Оропуш вважався вірусом з низькою смертністю. Проте останні дані з Перу, де за останні роки спостерігається значне зростання кількості випадків, свідчать, що смертність серед госпіталізованих пацієнтів із неврологічними ускладненнями може сягати навіть 18%.

Наразі не існує специфічного противірусного лікування гарячки Оропуш. Застосовується лише симптоматичне лікування для полегшення станів. Крім того, вакцина проти цього вірусу також відсутня.

Випадок в Італії був підтверджений Європейським центром із профілактики та контролю захворювань (ECDC) та Інститутом Роберта Коха (RKI) в Німеччині. Санітарні служби наголошують, що ризик поширення вірусу в Європі на поточному етапі оцінюється як низький, оскільки це завезений випадок із ендемічного регіону.

Однак експерти попереджають, що в умовах зміни клімату та глобалізації поява вірусу в Європі є нагадуванням про необхідність посилення епіднагляду та моніторингу за інфекційними захворюваннями, особливо тими, що передаються через переносників (векторів), які потенційно можуть осісти в нових регіонах.