У Європі поширюється вірус-вбивця: які його симптоми

Що відомо про вірус

Хвороба викликається найровірусом, станом, який поширюється через кліщів та, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), має рівень смертності від 10 до 40%.

Як правило, захворювання зустрічається в Африці, на Балканах, на Близькому Сході та в Азії.

З усім тим, хвороба може поширитися за межі своїх звичайних територій і поширитися на такі території, як Великобританія та Франція через зміну клімату.

Симптоми нового вірусу

Серед симптомів вірусу - головний біль, висока температура, біль у спині та суглобах, біль у животі та блювання. Також можуть почервоніти очі, обличчя, горло та можуть з'явитися петехії (червоні плями) на піднебінні.

За словами ВООЗ, у важких випадках трапляються жовтяниця, перепади настрою.

У міру прогресування хвороби можна побачити великі ділянки сильних синців, сильні кровотечі з носа та неконтрольовані кровотечі у місцях ін'єкцій, які починаються приблизно на четвертий день хвороби та тривають близько двох тижнів.

Рівень смертності серед госпіталізованих пацієнтів коливався від 9% до 50%.

Довгострокові наслідки інфекції ККГЛ недостатньо добре вивчені у тих, хто вижив, щоб визначити, чи існують специфічні ускладнення. Проте відновлення йде повільно.

Повідомляється, що минулого року Ірак вів велику боротьбу з цією хворобою: з 1 січня до 22 травня було зареєстровано 212 випадків. З них 169 було зареєстровано лише у період із квітня по травень.