У Європі лютує серйозний вірус, який може зачепити багатьох: його симптоми

Що відомо про лихоманку денге

Зазначається, що інфекція щороку забирає життя 21 тисячі людей у світі. Денге, також відома як лихоманка кісток, належить до вірусної інфекції, яка передається від комарів до людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що хоча багато інфекцій, викликаних цим вірусом, протікають безсимптомно або викликають лише легке захворювання, лихоманка денге може іноді викликати тяжкі випадки й навіть смерть.

Хвороба зазвичай зустрічається в тропічних країнах, але через зміни клімату вона поширюється і по Європі. Денге зараз не виявлено у Великій Британії, але вірус вже з'явився в інших країнах Європи.

За даними Національної служби охорони здоров'я Англії, його знайшли в деяких частинах південної Європи, включаючи Хорватію, Францію, Італію, Іспанію, Португалію і Мадейру.

Експерт повідомив, що смертельний вірус може спричинити спалах. Хорошою новиною є те, що денге не може передаватися безпосередньо від однієї людини до іншої.

Симптоми лихоманки денге

Крім того, важка форма лихоманки денге, яка зустрічається рідко, може викликати інші симптоми, які зазвичай з'являються після того, як лихоманка пройшла, у тому числі: