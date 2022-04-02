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В Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках: требуют подписать документ

В Европе не хотят продавать вещи в бутиках россиянам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Европе после вторжения РФ в Украину в бутиках отказываются продавать вещи россиянам.

Об этом сообщает российская ведущая Ксения Бородина, которая вела шоу "Дом 2", в своем Instagram.

Россиянка публикует скриншоты от девушек из РФ, которые страдают от того, что в европейских магазинах им не продают одежду, сумки класса люкс. В бутиках также требуют подписать документ, в котором они обязуются не носить эти вещи на территории России.

Интересно, что Бородина называет такие действия "расизмом" и искренне не понимает, почему так происходит.

Также она пишет, что со второго полугодия гражданам РФ ограничат выдачу Taxfree.

Бородина публикует фотографии россиянок, которые не смогли купить такую желанную сумку Chanel.

В своих следующих сторис Бородина изумляется, кому же кроме россиян Европа будет продавать люксовые товары.

Ведущая считает, что за российскими клиентами еще будут бегать.

Как мы ранее писали, в Германии россияне "маскируются" под украинцев, чтобы бесплатно ездить в транспорте.

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