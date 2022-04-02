В Европе россиянам отказываются продавать вещи в бутиках: требуют подписать документ

В Европе после вторжения РФ в Украину в бутиках отказываются продавать вещи россиянам.
Об этом сообщает российская ведущая Ксения Бородина, которая вела шоу "Дом 2", в своем Instagram.
Россиянка публикует скриншоты от девушек из РФ, которые страдают от того, что в европейских магазинах им не продают одежду, сумки класса люкс. В бутиках также требуют подписать документ, в котором они обязуются не носить эти вещи на территории России.
Интересно, что Бородина называет такие действия "расизмом" и искренне не понимает, почему так происходит.
Также она пишет, что со второго полугодия гражданам РФ ограничат выдачу Taxfree.
Бородина публикует фотографии россиянок, которые не смогли купить такую желанную сумку Chanel.
Ведущая считает, что за российскими клиентами еще будут бегать.
Как мы ранее писали, в Германии россияне "маскируются" под украинцев, чтобы бесплатно ездить в транспорте.
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