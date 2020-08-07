ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Европе просыпается древний вулкан-убийца: земля начала подыматься

Пятница 07 августа 2020 09:11
В Европе просыпается древний вулкан-убийца: земля начала подыматься
В Германии просыпается древний вулкан (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вулкан возле озера Айфель начал постепенно просыпаться

В Германии начал просыпаться древний вулкан, который находится возле озера Айфель. Последний раз он извергался 13 тысяч лет назад. Сейчас ученые заметили его активность и волнуются, что он может окончательно проснуться.

Как сообщает издание Geophysical Journal International, специалисты заметили повышение уровня земли возле древнего подземного вулкана. На данный момент они занимаются научной деятельностью в западной части Германии. Каждый год земля вблизи озера Айфель подымается на 1 мм, отмечают ученые.

Как пишут эксперты, сейчас вулкан начал проявлять активность, но пока что она зафиксирована глубоко под землей. Исследователи допускают мысль, что вулкан может окончательно проснуться При этом раскаленная магма может достигнуть поверхности земли.

На данный момент ученые не могут спрогнозировать, как быстро вулкан может проснуться. Пока что нет особого повода для паники, сообщают специалисты.

Отметим, что при последнем извержении вулкана возле озера Айфель возле этого места очень долгие тысячелетия была мертвая зона.

Вулкан Эйфель - это регион в горах Айфель в Германии, который в значительной степени определяется своей вулканической геологической историей.

Как мы ранее сообщали, в Индонезии проснулся самый мощный вулкан, выбросы пепла почти километр (видео).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины вулкан
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь