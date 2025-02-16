Євробачення-2025. Букмекери оновили прогнози: для України вони невтішні

Оновлені прогнози букмекерів виглядають так: на першому місці залишилася Швеція з 13% шансів на перемогу, на другій сходинці опинилася Фінляндія, отримавши поки що 9% ймовірності на перемогу, а Франція займає третє місце з 8%.

Україна ж швидко втрачає позиції, і зараз займає 17-е місце, маючи лише 2% шансів на перемогу. Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2025 (скріншот)

Однак не варто впадати у відчай, адже прогнози можуть змінюватися. До того ж ще не всі країни визначили своїх учасників і пісні.

Також варто зазначити, що Чорногорія зайняла останнє місце в рейтингу. Ця країна вже визначила свою учасницю для конкурсу - співачку Ніну Жижіч, яка представить Чорногорію з піснею "Dobrodošli".

Наразі її шанси на перемогу складають всього 1%. Однак це не єдиний випадок, адже ще щонайменше 10 країн мають подібні ймовірності. Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2025

Нагадаємо, у фіналі українського Нацвідбору цьогоріч переміг гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray". Вони представлять Україну на конкурсі, що відбудеться у Швейцарії.

Гранд-фінал конкурсу заплановано на суботу, 17 травня, а півфінали - на 13 та 15 травня. Подія пройде на арені St. Jakobshalle.