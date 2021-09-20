Евгения Власова зажгла на "Танцах со звездами" в мини-платье и рассказала правду о болезни

Евгения Власова в третьем эфире "Танцев со звездами" кардинально сменила образ, перевоплотившись из романтической принцессы в дерзкую звезду в коротком сияющем мини-платье. Этим танцем певица хотела показать, что она - счастливая женщина, а любые трудности можно преодолеть.
Также Евгения рассказала в эфире шоу про самый трудный год в своей жизни, когда ей пришлось бороться с тяжелою болезнью.
Власова вместе с партнером Максом Леоновым исполнили на паркете зажигательный ча-ча-ча, получив высокие оценки судей - 28 баллов.
Номер вышел сексуальным и драйвовым, и был высоко оценен судьями.
"Наконец это произошло. Я увидел то, что хотел увидеть. В твоем выступлении я увидел кокетливость и обольстительность. Танцевали бедра, было удовольствие", - сказал Влад Яма.
Третий эфир "Танцев" был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь". Евгения со слезами на глазах рассказала, что это был конец 2017-го.
"Была операция, очень серьезная. Она должна была быть одна, но были врачебные ошибки и, к сожалению, их было четыре. Мне неприятно об этом говорить. О моих катастрофах стало известно не по моей воле", - высказалась артистка.
Теперь она хочет забыть о том кошмаре, и очень хочет перестать ассоциироваться у зрителей с болезнью.
"Мне часто приходилось быть героем в своей жизни, и мне это очень хочется прекратить. Я просто хочу быть счастливой женщиной, мамой и человеком", - добавила она.
Евгения говорит, что борется за кубок ради своей дочери Нины, потому что хочет, чтобы она увидела маму счастливой, а не лирической и печальной.
Певица призналась, что иногда ссориться со своим партнером по "Танцах" Максом Леоновым.
"Мы иногда не понимаем друг друга. Он эмоциональный, я также, поэтому бывает, что ссоримся", - рассказала она.
Смотрите, как выступили Евгения и Макс в третьем эфире "Танцев":
Когда певица заболела, стали говорить, что у нее рак, и она проходит курс химиотерапии. Такие слухи ходили очень долго, пока она сама не опровергла их. Евгения заявила, что ее диагноз к онкологии не имеет никакого отношения. "Химию" она делала, но врачи назначили эту процедуру для перестраховки.
И хотя певица диагноз не раскрывает, она утверждает, что рака у нее не было.
Отметим, что шоу покинули после третьего эфира участница "Женского квартала" Александра Машлятина и Денис Самсон. Юмористка вышла на замену своей коллеги Анастасии Оруджовой, порвавшей связки на репетиции и прекратившей участие в проекте досрочно.