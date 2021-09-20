Евгения Власова зажгла на "Танцах со звездами" в мини-платье и рассказала правду о болезни

Власова вместе с партнером Максом Леоновым исполнили на паркете зажигательный ча-ча-ча, получив высокие оценки судей - 28 баллов.

Номер вышел сексуальным и драйвовым, и был высоко оценен судьями.

"Наконец это произошло. Я увидел то, что хотел увидеть. В твоем выступлении я увидел кокетливость и обольстительность. Танцевали бедра, было удовольствие", - сказал Влад Яма.

2017-й год изменил мою жизнь...

Третий эфир "Танцев" был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь". Евгения со слезами на глазах рассказала, что это был конец 2017-го.

"Была операция, очень серьезная. Она должна была быть одна, но были врачебные ошибки и, к сожалению, их было четыре. Мне неприятно об этом говорить. О моих катастрофах стало известно не по моей воле", - высказалась артистка.

Теперь она хочет забыть о том кошмаре, и очень хочет перестать ассоциироваться у зрителей с болезнью.

"Мне часто приходилось быть героем в своей жизни, и мне это очень хочется прекратить. Я просто хочу быть счастливой женщиной, мамой и человеком", - добавила она.

Евгения говорит, что борется за кубок ради своей дочери Нины, потому что хочет, чтобы она увидела маму счастливой, а не лирической и печальной.

Не обошлось без скандалов

Певица призналась, что иногда ссориться со своим партнером по "Танцах" Максом Леоновым.

"Мы иногда не понимаем друг друга. Он эмоциональный, я также, поэтому бывает, что ссоримся", - рассказала она.

Смотрите, как выступили Евгения и Макс в третьем эфире "Танцев":

Что известно о болезни Евгении Власовой

Когда певица заболела, стали говорить, что у нее рак, и она проходит курс химиотерапии. Такие слухи ходили очень долго, пока она сама не опровергла их. Евгения заявила, что ее диагноз к онкологии не имеет никакого отношения. "Химию" она делала, но врачи назначили эту процедуру для перестраховки.

И хотя певица диагноз не раскрывает, она утверждает, что рака у нее не было.