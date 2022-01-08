Евгений Кот ошеломил рассказом, как мужчина пытался его развратить

Произошло это в то время, когда Кот был без работы, перед своим участием в популярном телепроекте.

"Я встретился с этим мужчиной, он работал со звездами", - вспоминает хореограф.

Кот уточнил, что "герою" его рассказа в тот момент было за пятьдесят, а самому ему - только девятнадцать лет.

Знакомый мужчина тогда ошеломил Евгения предложением, склоняя к интиму и разврату.

А мотивировал свою беспардонную пропозицию тем, что с таким привлекательным внешним видом, как у танцовщика, якобы и работать парню не нужно.

Евгений Кот рассказал о диком предложении от мужчины (фото: скриншот)

"Ты себя в зеркало видел? Какая работа? Найдем тебе сейчас дядю - ты будешь забавляться с его пи*ей, а он будет играться с твоей по*ой. И будешь в шоколаде", - передал Кот его слова.

Хореограф признался, что был в шоке от услышанного, и с отказом просто ушел, оборвав с ним связь.

Вместе с тем Кот не стал в эфире шоу называть имя этого персонажа, дабы не оказаться в эпицентре грязного скандала.

Случай произошел, когда Евгению Коту было 19 лет и он только начинал свою звездную карьеру хореографа (фото: скриншот)