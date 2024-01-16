Єва Лонгорія з‘явилась на публіці у напівпрозорій сукні (фото)

Єва Лонгорія є прихильницею яскравих та оригінальних образів, які підкреслюють її фігуру та демонструють гарний смак.

Про те, яку саме сукню Лонгорія вибраала цього разу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Єва Лонгорія показала на публіці у напівпрозорій сукні

Акторка, яка зіграла роль модниці Габріель Соліс, яка постійно щось собі купляла та майже не мала життєвих серйозних проблем, знову здивувала образом. Її героїня, як і вона сама є стильною та цікавою.

Та от тільки у серіалі жінка обирає більш вільні речі, які іноді виглядають занадто яскравими, то у житті Лонгорія надає перевагу класичним та жіночним речам. Наприклад, останній лук акторки вразив своєю ніжністю та водночас відвертістю.

Річ в тому, що вона вибрала напівпрозору та обтислу сукню у біло-бежевому кольорі. Воно наче зроблене з сіточки та дуже вдало підкреслює фігуру Єви. Оскільки сукня довга, то вона робить силует актриси ще більш виразним та цікавим.

Єва Лонгорія демонструє напівпрозору сукню (фото: instagram.com/evalongoria)

До того ж Лонгорія вдало підібрала аксесуари під сукню. Єва одягнула масивні золоті сережки, які роблять образ більш яскравим та помітним, а також туфлі човники коричневого кольору. На її пальцях видніються каблучки.

Зачіску Єва зробила дуже елегантною, стиліст накрутив їй волосся та зачесав частину волосся на бік. Її макіяж є досить яскравим, адже акцент жінка вирішила зробити саме на очах, а губи просто нафарбовані нюдовою помадою.

Цілісний образ акторки виглядає дуже ніжним та навіть попри напівпрозору сукню не є вульгарним, а навпаки, він жіночний та легкий.

Варто зазначити, що Лонгорія завжди обирає доволі відверті сукні, адже це допомагає їй демонструвати свою гарну та струнку фігуру, над якою вона працює, щоб мотивувати інших жінок і в першу чергу саму себе піклуватися про себе і своє тіло.

Єва Лонгорія демонструє напівпрозору сукню (фото: instagram.com/evalongoria)